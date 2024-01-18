Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi





İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İNCELEMELERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarında inceleme, yetkilendirme, kontrol ve denetim yapmaya yetkili olacak.

Bakanlık adına inceleme, kontrol ve denetim, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görevli çalışma uzman ve uzman yardımcısı, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabip unvanlı personel tarafından yerine getirilecek.

Görevlendirilen personel inceleme, kontrol ve denetim esnasında mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlü olacak. Görevlendirilen personele işveren veya çalışanlar tarafından gereken kolaylık sağlanacak.

Görev yapan Bakanlık personeli kolluk kuvvetlerinin yardımına ihtiyaç duydukları takdirde, askeri iş yerleri hariç olmak üzere, durumu ilgili mülki idare amirine iletecek. Mülki idare amiri, talebi uygun bulursa yeteri kadar kolluk kuvveti görevlendirecek.



İHDASLAR

Komisyonda, teklife iki madde ihdas edildi.

Buna göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek.

SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranına, ocak ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere yüzde 5 ilave edilecek. Böylece artış oranı yüzde 42,57 olarak uygulanacak.