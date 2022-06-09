Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ve kardeşini katletmişti! Çifte cinayette yeni detaylar

AFFINI İSTEDİ

Sanık Uğur Biroğlu ise son savunmasında mahkemeye heyetine, "Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu öldüren Uğur Biroğlu'nu "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.