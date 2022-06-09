Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ve kardeşini katletmişti! Çifte cinayette yeni detaylar
İstanbul'da 2021 yılında kan donduran çifte cinayet işlenmişti. Uğur Biroğlu isimli şahıs, daha önce Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu bıçaklayarak öldürmüştü. Çifte cinayet davası karara karara bağlandı. Cinayeti işleyen sanık Uğur Biroğlu son savunmasında, "Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum" dedi.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yemek yarışması birincisi Şükran Uğurlu ve Mesut Biroğlu'nun öldürüldüğü olayla ilgili karar duruşması yapıldı. Sanık Uğur Biroğlu, İstanbul Adliyesindeki duruşmaya cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.
İKİ CİNAYET İÇİN AYRI AYRI CEZA TALEBİ
Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor geldiği aktarıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın iki cinayet için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.
AFFINI İSTEDİ
Sanık Uğur Biroğlu ise son savunmasında mahkemeye heyetine, "Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu öldüren Uğur Biroğlu'nu "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İNDİRİM UYGULANMADI
Heyet, sanığın pişmanlığını dile getirmiş olmasının mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar olarak değerlendirildiğini belirterek, cezada indirim uygulanmadı. İstanbul'un Eyüpsultan İlçesinde 26 Ocak 2021'de polis merkezine giden Uğur Biroğlu, annesini ve üvey kardeşini bıçakladığını söyleyip, kendisini ihbar etmişti.
ELLERİNİ BAĞLAYIP ÖLDÜRDÜ
Esentepe Mahallesi, Parküstü Sokağındaki adrese giden ekipler, evde Biroğlu ve annesi Şükran Biroğlu'nu elleri arkadan bağlı halde ölü bulmuştu.