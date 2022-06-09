Sosyal medyada korkunç tuzak! Randevu verip kafeye çağırdığı adamı öldürdü
İstanbul'dan kan donduran bir cinayet haberi geldi. Ebubekir Sıddık D., kız arkadaşı Ebru Y.'yi husumetlisi olan Fatih Doğan ile sosyal medyadan tanıştırıp kafeye davet etmesini sağladı. Sevgilisi zannettiği Ebru Y. ile buluşacağını zannederek kafeye giden Fatih Doğan silahlı saldırıda öldürüldü.
İstanbul'da aynı mahalleden iki arkadaş arasındaki husumet, akıl almaz bir cinayet planıyla son buldu. Ebubekir Sıddık D. (21), aynı semtten kız arkadaşı Ebru Y. ile plan yapıp işe koyuldu.
Ebru Y., sosyal medyada Ebubekir Sıddık D.'nin husumetlisi Fatih Doğan ile arkadaşlık kurdu. 15 gün sonra buluşma ayarlandı. Sevgilisi zannettiği Ebru Y. ile buluşacağını zannederek bir kafeye giden Fatih Doğan silahlı saldırıda öldürüldü.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde 5 Haziran akşamı bir kafede meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafede kız arkadaşıyla oturan Fatih Doğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
SOSYAL MEDYADAN TUZAK
Cinayet Masası ekipleri, katil zanlısı Ebubekir Sıddık D.'yi olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltına alınınca akıl almaz cinayet planı da ortaya çıktı.