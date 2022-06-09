Müge Anlı'da günlerce işlenen Büyükşen çifti cinayetinde bir büyü olayı daha! Azmettirici Esra'dan hakim ve savcılara bağlama büyüsü

EYLÜLDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Çifte cinayet ile ilgili hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk kez 21 Eylül'de hakim karşısına çıkacak tutuklu sanıklardan Esra Taş, Abdullah Başdemir, Ertuğrul Çelik ile tahliye olan Zekeriya Okşen hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ayrıca 3'er yıla kadar yargılanmaları talep edildi. Ertuğrul Çelik hakkında ayrıca Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ÖLÜ NUMARASI YAPIP KURTULAN BÜŞRA, KATİLİ TEŞHİS ETTİ

128 sayfalık hazırlanan iddianamenin ise ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında aralarında Büyükşen çiftinin aile üyeleri ile Abdullah Başdemir'in çiftliğinde çalışan Afgan çobanların da aralarında bulunduğu 97 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. Büyükşen çiftini öldürdüğü ileri sürülen Ertuğrul Çelik'i, olay günü ölü numarası yapıp, kurtulan Büşra Büyükşen'in teşhis ettiği belirtildi. Büşra Büyükşen ifadesinde, "Boyu, kilosu, fiziki yapısı, kollarındaki kıl oranı, göz yapısı, göz rengi, göz kapakları ve göz altındaki torbalar itibarıyla evimize girerek, babama ateş eden ve arka odada göz göze geldikten sonra elindeki tüfeğin dipçiğiyle kafama vurarak beni yaralayan şahıstır. Bu şahsı kesin olarak teşhis ediyorum" dedi.