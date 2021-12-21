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Zonguldak'ta kar hortum hepsi bir arada! 2 otomobil devrildi denizde hortum oluştu

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İstanbul yönüne giden TIR'ların geçişine izin verilmezken, Ereğli ilçesinde ise kontrolden çıkan 2 otomobil, devrildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında denizde hortumlar oluştu. Denizin üzerini bulutlar kaplarken, ayrı bölgelerde 3 tane hortum oluştu.

21.12.2021 16:46 - Son Güncelleme: 21.12.2021 16:47
Zonguldak’ta kar hortum hepsi bir arada! 2 otomobil devrildi denizde hortum oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Zonguldak'ta beklenen kar yağışı, gece saatlerinde ilçelerde başladı. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde dolu etkili oldu.

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Zonguldak’ta kar hortum hepsi bir arada! 2 otomobil devrildi denizde hortum oluştu

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul yollarında da ulaşımı aksattı. İstanbul yönüne giden TIR'ların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar zincirsiz ilerledi.

Zonguldak’ta kar hortum hepsi bir arada! 2 otomobil devrildi denizde hortum oluştu

Ereğli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, sabah işe giden sürücüler, karla kaplı yollarda araçlarının kontrolünü sağlamakta güçlük çekti, kazalar meydana geldi.

Zonguldak’ta kar hortum hepsi bir arada! 2 otomobil devrildi denizde hortum oluştu

Kontrolden çıkıp devrilen 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. İl Özel İdaresi ve Ereğli Belediyesi ekiplerinin karlı yolları açması ile trafik normale döndü.

Zonguldak’ta kar hortum hepsi bir arada! 2 otomobil devrildi denizde hortum oluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında denizde hortumlar oluştu.

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