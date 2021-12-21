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Türkiye'nin en büyük 3. gölü! Kuraklıkla can çekişen Beyşehir Gölü'ne kar döküldü

Türkiye'nin en büyük 3. gölü olan Beyşehir Gölü can çekişiyor. Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde iş makinesiyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenip kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyşehir Gölü'ne götürülerek döküldü.

DHA
21.12.2021 16:02 - Son Güncelleme: 21.12.2021 16:02
Türkiye’nin en büyük 3. gölü! Kuraklıkla can çekişen Beyşehir Gölü’ne kar döküldü

Beyşehir'de geçen hafta sonu etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı. Belediyle, ilçe merkezinde temizlik çalışması yaptı.

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Türkiye’nin en büyük 3. gölü! Kuraklıkla can çekişen Beyşehir Gölü’ne kar döküldü

İş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre çekilen Beyşehir Gölü'ne götürülüp, döküldü.

Türkiye’nin en büyük 3. gölü! Kuraklıkla can çekişen Beyşehir Gölü’ne kar döküldü

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Şu an Beyşehir merkezde 40-50 santimetre, tepelerdeki mahallelerimizde 70 santimetrelere varan dağlarda ise 3- 4 metreyi bulan kar yağışı var.

Türkiye’nin en büyük 3. gölü! Kuraklıkla can çekişen Beyşehir Gölü’ne kar döküldü

Ümit ediyoruz ki sürekli yağışın olacağı bir kar dönemine girdik.

Türkiye’nin en büyük 3. gölü! Kuraklıkla can çekişen Beyşehir Gölü’ne kar döküldü

Çarşıda caddelerde topladığımız tepecikler haline getirdiğimiz bu karları Beyşehir Gölü'nün kıyısına koyduk.

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