Kar tipi buzlanma! Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi
Yoğun kar yağışı ve buzlanma kaza getirdi. Van-Bitlis kara yolunda art arda giden farklı firmalara ait iki yolcu otobüsü kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aynı mevkide devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada her iki otobüste bulunan 24 yolcu yaralandı.
21.12.2021 23:09
- Son Güncelleme: 21.12.2021 23:33
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 20'si Bitlis Devlet Hastanesi, 4'ü ise Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.