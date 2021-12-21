Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kar tipi buzlanma! Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi

Kar tipi buzlanma! Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi

Yoğun kar yağışı ve buzlanma kaza getirdi. Van-Bitlis kara yolunda art arda giden farklı firmalara ait iki yolcu otobüsü kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aynı mevkide devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada her iki otobüste bulunan 24 yolcu yaralandı.

21.12.2021 23:09 - Son Güncelleme: 21.12.2021 23:33
Kar tipi buzlanma! Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi

Van-Bitlis kara yolunda art arda giden farklı firmalara ait iki yolcu otobüsü kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aynı mevkide devrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kar tipi buzlanma! Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Van kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Reşadiye Köyü yakınlarında meydana geldi.

Kar tipi buzlanma! Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi

Van'dan Bitlis yönüne giden farklı firmalara ait, sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 65 BJ 306 ve 34 JN 1813 plakalı yolcu otobüsleri, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle art arda yoldan çıkıp devrildi.

Kar tipi buzlanma! Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi

24 YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada yan yatan otobüslerde bulunan 24 yolcu yaralandı.

Kar tipi buzlanma! Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 20'si Bitlis Devlet Hastanesi, 4'ü ise Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

SON DAKİKA