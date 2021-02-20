Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde mutasyon paniği! 3 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde koronavirüse yakalanan 3 kişinin yaşadığı sokak, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine karantinaya alındı. Hacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yalçın Dursun, sokakta toplam 4 binadaki 16 kişinin karantina altına alındığını söyledi. Hastanede yatan ve ona refakatçi olan hemşire yakını ile geçmiş olsun ziyaretine giden bir komşularında koronavirüs tespit edildiğini ifade eden Dursun, "H.A. isimli engelli vatandaşımız hastane ameliyat oldu. Onun baldızının kızı hemşire İstanbul'da. Ona refakatçi olarak geliyor. Eve geliyorlar taburcu olunca. Evde rahatsızlanıyorlar. Virüs şüphesiyle karantina altına alınıyorlar. 4 bina 7 daire karantina altında şu anda. Mutasyonlu virüs olup olmadığı şu an belli değil" dedi.

20.02.2021 15:35 - Son Güncelleme: 20.02.2021 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





