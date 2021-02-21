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Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı

Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı! Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı.

21.02.2021 06:50 - Son Güncelleme:
Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

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Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.

Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı

Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı

Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı