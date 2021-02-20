Üst geçit yol ortasına iniyor! Hasdal'da yayaların akan trafikte ölümle dansı
İstanbul Hasdal'da bulunan bir üst geçit görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit de yol ortasına iniyor. Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölümle burun buruna geliyor. Bir anda otoyolun ortasında kalanlar hızla akan trafiğe rağmen bariyerlerden atlayıp 4 şeritli yan yolu geçerek mezarlığa ulaşıyor.
20.02.2021 15:02
- Son Güncelleme: 20.02.2021 15:41
ÜST GEÇİTTEN İNENLER ARAÇLARIN ARASINDA KALIYOR
Kağıthane'de bulunan Hasdal Mezarlığı'na toplu ulaşımla gidenler tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
Bağlantı yollarının olduğu yolda iki yan yolun üzerinden geçen geçen üst geçit bulunuyor. 2020'de çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçidi kullananlar, 4 şeritli yan yolun bulunduğu bariyerlerin yanına iniyor.