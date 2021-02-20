Bugünkü
Takvim

Üst geçit yol ortasına iniyor! Hasdal'da yayaların akan trafikte ölümle dansı

İstanbul Hasdal'da bulunan bir üst geçit görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit de yol ortasına iniyor. Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölümle burun buruna geliyor. Bir anda otoyolun ortasında kalanlar hızla akan trafiğe rağmen bariyerlerden atlayıp 4 şeritli yan yolu geçerek mezarlığa ulaşıyor.

20.02.2021 15:02 - Son Güncelleme: 20.02.2021 15:41
Üst geçit yol ortasına iniyor! Hasdal'da yayaların akan trafikte ölümle dansı

Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölümle burun buruna geliyor. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit de yol ortasına iniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üst geçit yol ortasına iniyor! Hasdal'da yayaların akan trafikte ölümle dansı

Bir anda otoyolun ortasında kalanlar hızla akan trafiğe rağmen bariyerlerden atlayıp 4 şeritli yan yolu geçerek mezarlığa ulaşıyor.

Üst geçit yol ortasına iniyor! Hasdal'da yayaların akan trafikte ölümle dansı

Araçlar arasından geçmek zorunda kalan bir kadın, " Her hafta gelirken kızım arıyor 'Anne ulaştın mı' diye soruyor" diye konuştu.

Üst geçit yol ortasına iniyor! Hasdal'da yayaların akan trafikte ölümle dansı

ÜST GEÇİTTEN İNENLER ARAÇLARIN ARASINDA KALIYOR
Kağıthane'de bulunan Hasdal Mezarlığı'na toplu ulaşımla gidenler tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
Bağlantı yollarının olduğu yolda iki yan yolun üzerinden geçen geçen üst geçit bulunuyor. 2020'de çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçidi kullananlar, 4 şeritli yan yolun bulunduğu bariyerlerin yanına iniyor.

Üst geçit yol ortasına iniyor! Hasdal'da yayaların akan trafikte ölümle dansı

Bir anda vızır vızır akan trafiğin ortasında kalanlar, mezarlığa ulaşmak için önce Eyüpsultan- Hasdal yolunda yaklaşık 500 metrelik bir mesafeyi yürüyor.