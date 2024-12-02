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Zirvedeki şehir Karadeniz'i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

Türkiye'de çay, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürürken, en çok çay tüketen şehirlerin sıralaması dikkat çekici detaylar sundu. ÇAYKUR Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair verileri, 28 Kasım 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, çayın başkenti olarak bilinen Karadeniz Bölgesi tahtını kaptırdı. İşte Türkiye'de en çok çay tüketen iller...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:24 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:24
Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

Çay, Türkiye'de sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. ÇAYKUR'un verilerine göre, ülkemizde çay tüketiminde başı çeken şehirler belli oldu. Ancak bu liste, Karadeniz Bölgesi'nin çayın kalbi olma ünvanını kaybettiğini ortaya koyarak herkesi şaşırttı. İşte detaylar…

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

ÇAY TÜKETİMİ KARADENİZ'DEN DOĞU'YA KAYIYOR

Karadeniz Bölgesi, yıllardır çayla özdeşleşmiş bir bölgeydi. Ancak ÇAYKUR'un son verileri, çay tüketiminin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde zirveye ulaştığını gösterdi. Bu bölgelerde, ağırlıklı olarak Seylan çayı tercih edilmesi dikkat çekiyor.

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

🍵 TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÇAY TÜKETEN ŞEHİRLER

🥇 1. Gaziantep

Türkiye'nin gastronomi başkenti olan Gaziantep, çay tüketiminde liderliği kimseye bırakmıyor. Çayın yanında yöresel tatlılarla yapılan eşsiz sunumlar bu şehri zirveye taşıyor.

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

🥈 2. Şanlıurfa

Tarihi dokusuyla ünlü Şanlıurfa, çay keyfini sofraların vazgeçilmezi haline getiriyor. Özellikle misafirliklerde çay, kültürün önemli bir parçası.

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

🥉 3. Muş

Muş'un soğuk kış akşamlarında çay, bir ısınma aracı olmanın ötesinde, dost sohbetlerinin birleştirici gücü oluyor.

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

🌟 4. Diyarbakır

Diyarbakır, çay tüketiminde iddialı şehirlerden biri. Dar sokaklardaki tarihi mekanlarda çay, yaşamın akışına eşlik ediyor.

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

🌟 5. Mardin

Mardin'in büyüleyici manzaraları eşliğinde içilen çay, şehrin yerel lezzetleriyle birleşince unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

🌟 6. Bitlis

Bitlis, çay tiryakiliğinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle sert demli çayıyla bilinen şehir, çay severler için özel bir yer.

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

🌟 7. Ağrı

Ağrı'nın soğuk ikliminde çay, vazgeçilmez bir içecek olarak öne çıkıyor. Her yudumda hem ısınıyor hem de keyif alıyorsunuz.

Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

SEYLAN ÇAYI TRENDİ

Seylan çayı, Sri Lanka'nın dağlık bölgelerinde yetişen, büyük yapraklı ve aromatik bir çay türüdür. Siyah, yeşil ve beyaz çeşitleriyle bilinir. Zengin aroması ve antioksidan içeriğiyle sağlığa faydalıdır.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tüketilen çayın büyük bir kısmını Seylan çayı oluşturuyor. Çayın farklı aroma ve yoğunluk sunması, bu türün tercih edilmesinde etkili oluyor.

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