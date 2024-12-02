Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

Çay, Türkiye'de sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. ÇAYKUR'un verilerine göre, ülkemizde çay tüketiminde başı çeken şehirler belli oldu. Ancak bu liste, Karadeniz Bölgesi'nin çayın kalbi olma ünvanını kaybettiğini ortaya koyarak herkesi şaşırttı. İşte detaylar…
Karadeniz Bölgesi, yıllardır çayla özdeşleşmiş bir bölgeydi. Ancak ÇAYKUR'un son verileri, çay tüketiminin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde zirveye ulaştığını gösterdi. Bu bölgelerde, ağırlıklı olarak Seylan çayı tercih edilmesi dikkat çekiyor.
Türkiye'nin gastronomi başkenti olan Gaziantep, çay tüketiminde liderliği kimseye bırakmıyor. Çayın yanında yöresel tatlılarla yapılan eşsiz sunumlar bu şehri zirveye taşıyor.
Tarihi dokusuyla ünlü Şanlıurfa, çay keyfini sofraların vazgeçilmezi haline getiriyor. Özellikle misafirliklerde çay, kültürün önemli bir parçası.
Diyarbakır, çay tüketiminde iddialı şehirlerden biri. Dar sokaklardaki tarihi mekanlarda çay, yaşamın akışına eşlik ediyor.
Mardin'in büyüleyici manzaraları eşliğinde içilen çay, şehrin yerel lezzetleriyle birleşince unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Bitlis, çay tiryakiliğinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle sert demli çayıyla bilinen şehir, çay severler için özel bir yer.
Ağrı'nın soğuk ikliminde çay, vazgeçilmez bir içecek olarak öne çıkıyor. Her yudumda hem ısınıyor hem de keyif alıyorsunuz.
Seylan çayı, Sri Lanka'nın dağlık bölgelerinde yetişen, büyük yapraklı ve aromatik bir çay türüdür. Siyah, yeşil ve beyaz çeşitleriyle bilinir. Zengin aroması ve antioksidan içeriğiyle sağlığa faydalıdır.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tüketilen çayın büyük bir kısmını Seylan çayı oluşturuyor. Çayın farklı aroma ve yoğunluk sunması, bu türün tercih edilmesinde etkili oluyor.