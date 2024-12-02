Zirvedeki şehir Karadeniz’i solladı! Türkiye’de en çok çay tüketen iller açıklandı

Diyarbakır, çay tüketiminde iddialı şehirlerden biri. Dar sokaklardaki tarihi mekanlarda çay, yaşamın akışına eşlik ediyor.

Bitlis, çay tiryakiliğinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle sert demli çayıyla bilinen şehir, çay severler için özel bir yer.

Ağrı'nın soğuk ikliminde çay, vazgeçilmez bir içecek olarak öne çıkıyor. Her yudumda hem ısınıyor hem de keyif alıyorsunuz.

SEYLAN ÇAYI TRENDİ

Seylan çayı, Sri Lanka'nın dağlık bölgelerinde yetişen, büyük yapraklı ve aromatik bir çay türüdür. Siyah, yeşil ve beyaz çeşitleriyle bilinir. Zengin aroması ve antioksidan içeriğiyle sağlığa faydalıdır.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tüketilen çayın büyük bir kısmını Seylan çayı oluşturuyor. Çayın farklı aroma ve yoğunluk sunması, bu türün tercih edilmesinde etkili oluyor.