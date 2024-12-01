2025 yılında burçların başına neler gelecek? Astrolog Helena Woods tek tek açıkladı: Aşk, para, kariyer, eğitim, evlilik, yurtdışı...

2025 yılı, yıldızların dansıyla hem bireysel hem de toplumsal dönüşümlerin yoğun olarak yaşanacağı bir yıl olacak. Satürn, Jüpiter ve karmik düğümlerin burç değiştirmesi, retro hareketler ve tutulmalar, her burcun hayatında farklı etkiler bırakacak.

✨ Koç (21 Mart - 19 Nisan) Helena Woods'a göre 2025 yılı, Koç burçları için enerjilerini dikkatli bir şekilde yönetmeleri gereken bir yıl olacak. Mars'ın gerilemesi 23 Şubat'a kadar sürecek ve bu, gecikmelere ve hayal kırıklıklarına neden olabilir. Tavsiyeler: Çoklu görevlerden kaçının ve önemli projelere odaklanın.

Çoklu görevlerden kaçının ve önemli projelere odaklanın. İlişkiler: 1 Mart - 12 Nisan arasında romantik ilişkilerinizde derinleşme zamanı.

1 Mart - 12 Nisan arasında romantik ilişkilerinizde derinleşme zamanı. Sağlık: 30 Mart ve 24 Mayıs tarihlerinde sağlığınıza dikkat edin; herhangi bir sorun hissederseniz doktora başvurun.

30 Mart ve 24 Mayıs tarihlerinde sağlığınıza dikkat edin; herhangi bir sorun hissederseniz doktora başvurun. Başarı: 22 Mayıs'tan itibaren işler yoluna girecek ve 15 Haziran'da başarıyı hissedeceksiniz.

💰 Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) 2025, Boğa burçları için finansal büyümenin yılı olacak. Jüpiter'in ikinci evdeki transiti, gelirlerinizi artırmanıza olanak tanıyacak. Maddi fırsatlar: Yeni gelir kaynakları bulabilir ve öz-değerinizi artırabilirsiniz. Ancak, aşırı harcamalardan kaçınmalısınız.

Yeni gelir kaynakları bulabilir ve öz-değerinizi artırabilirsiniz. Ancak, aşırı harcamalardan kaçınmalısınız. Sosyal çevre: Kuzey Ay Düğümü'nün etkisiyle, yeni insanlarla tanışabilir ve topluluklarla bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.

🌟 İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran) 2025 yılı İkizler için kariyer ve finansal büyüme açısından olumlu geçecek. Jüpiter'in 9 Haziran'da ikinci evinize girişiyle, gelirinizde artış yaşanabilir. Kariyer: Yeni fırsatlarla karşılaşabilir ve iş yaşamınızda önemli değişiklikler yapabilirsiniz.

Yeni fırsatlarla karşılaşabilir ve iş yaşamınızda önemli değişiklikler yapabilirsiniz. İlişkiler: Uranüs'ün 9 Temmuz'da burcunuza girişi, heyecan verici yeniliklere ve sosyal çevrenizde canlanmaya neden olacak.