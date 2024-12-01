2025 yılında burçların başına neler gelecek? Astrolog Helena Woods tek tek açıkladı: Aşk, para, kariyer, eğitim, evlilik, yurtdışı...

2025 yılı, yıldızların dansıyla hem bireysel hem de toplumsal dönüşümlerin yoğun olarak yaşanacağı bir yıl olacak. Satürn, Jüpiter ve karmik düğümlerin burç değiştirmesi, retro hareketler ve tutulmalar, her burcun hayatında farklı etkiler bırakacak.
Helena Woods'a göre 2025 yılı, Koç burçları için enerjilerini dikkatli bir şekilde yönetmeleri gereken bir yıl olacak. Mars'ın gerilemesi 23 Şubat'a kadar sürecek ve bu, gecikmelere ve hayal kırıklıklarına neden olabilir.
2025, Boğa burçları için finansal büyümenin yılı olacak. Jüpiter'in ikinci evdeki transiti, gelirlerinizi artırmanıza olanak tanıyacak.
2025 yılı İkizler için kariyer ve finansal büyüme açısından olumlu geçecek. Jüpiter'in 9 Haziran'da ikinci evinize girişiyle, gelirinizde artış yaşanabilir.
2025 yılı, Yengeç burçları için içe dönme ve kişisel gelişimle başlayacak. Haziran ayından itibaren Jüpiter'in birinci evinize girişiyle hayatınız hareketlenmeye başlayacak.
2025 yılı, Aslan burçları için finansal kazançların ön planda olduğu bir yıl olacak.
2025, Başak burçları için büyük bir dönüşüm yılı olacak.
Helena Woods'a göre 2025 yılı, Terazi burçları için yaşam kalitesinde ve finansal durumlarda iyileşmeler getirecek.
2025 yılı, Akrep burçları için finansal bolluk ve yaratıcılık yılı olacak.
2025 yılı, Oğlak burçları için içe dönme ve ailevi meselelerin ön planda olacağı bir yıl olacak.
2025 yılı, Kova burçları için yeniliklerin ve yaratıcı projelerin yılı olacak.
2025 yılı, Balık burçları için kişisel gelişim ve ilişkilerde dönüşüm yılı olacak.
Ruhsal Yolculuk ve Kendini Keşif
Gezegenlerin etkisiyle, bireyler kendilerini daha fazla sorgulama ve içsel dengelerini bulma yoluna gidecekler. Meditasyon, maneviyat ve kişisel farkındalık artacak.
İlişkiler ve Sosyal Bağlantılar
Sosyal çevreler yenilenirken, ilişkilerde derinleşme ve duygusal bağlılık öne çıkacak. Uzun vadeli dostluklar ve iş birlikleri güçlenecek.
Kariyer ve Eğitim
İletişim, yaratıcılık ve eğitim alanında yeni fırsatlar doğacak. Kariyerlerinde büyüme isteyenler için ekip çalışmaları ve yeni projeler gündemde olacak.
Toplumsal Reform ve Teknoloji
Rahu'nun Kova burcundaki etkisi, teknolojik yeniliklerin ve sosyal reformların hızlandığı bir dönem yaratacak. Yapay zeka, bilimsel keşifler ve çevre bilinci ön planda.