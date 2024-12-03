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Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İbrahim Baykal'a ait 3 katlı apartmanın 1'inci katı, 3 ay önce evden çıkan kiracı C.Y.'nin 2 kadın akrabası tarafından eşya alma bahanesiyle ateşe verildi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:51 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:05
Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı olan Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak'ta saat 23.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. İbrahim Baykal'a ait 2 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde 3 ay öncesine kadar kiracı olarak oturan C.Y.'nin, isimleri öğrenilemeyen 2 kadın akrabası eşyaları almak için eve geldi.

Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

EVİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR

Daha sonra C.Y.'nin akrabaları bilinmeyen nedenle evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.

Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

Polis olay yerinden kaçan şüpheli kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

'PERDEYİ TUTUŞTURDULAR'
Gelen sesler üzerine dışarı çıktığını söyleyen ev sahibi İbrahim Baykal, "Evden çıkardıkları çamaşırları çakmak ile yakmaya çalıştılar fakat yakamadılar.

Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

Ben balkondan aşağıya inene kadar içeriye girdiler. Perdeyi tutuşturdular, duman sardı, içeriye giremedim.

Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

Taksi şoförü şahit, benden önce o her şeyi gördü. 3 ay önceye kadar kiracımdı. Dün gelip eşyalarını alacaktılar, bugün gelip yaktılar, maksat zarar olsun. Yakıp kaçtılar" ifadelerini kullandı.

Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

İşte evden görüntüler...

Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler
Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler
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