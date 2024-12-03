Kiracının akrabaları dehşet saçtı! Evden çıkarken perdeyi ateşe verdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı olan Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak'ta saat 23.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. İbrahim Baykal'a ait 2 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde 3 ay öncesine kadar kiracı olarak oturan C.Y.'nin, isimleri öğrenilemeyen 2 kadın akrabası eşyaları almak için eve geldi.
EVİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR
Daha sonra C.Y.'nin akrabaları bilinmeyen nedenle evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.
'PERDEYİ TUTUŞTURDULAR'
Gelen sesler üzerine dışarı çıktığını söyleyen ev sahibi İbrahim Baykal, "Evden çıkardıkları çamaşırları çakmak ile yakmaya çalıştılar fakat yakamadılar.