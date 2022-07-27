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Zeytinburnu'nda feci kaza: Bariyerlere çarpan cip takla attı

İstanbul Zeytinburnu'ndan feci bir kaza meydana geldi. Önüne aniden çıktığı iddia edilen minibüse çarpmamak için sürücüsünün hamle yaptığı cip, kontrolden çıkarak, bariyere çarpıp takla attı. Kazada cipteki 4 kişi yalandı.

27.07.2022 16:37 - Son Güncelleme: 27.07.2022 16:37
Zeytinburnu’nda feci kaza: Bariyerlere çarpan cip takla attı

İstanbul Zeytinburnu'ndan feci bir kaza meydana geldi. Önüne aniden çıktığı iddia edilen minibüse çarpmamak için sürücüsünün hamle yaptığı cip, kontrolden çıkarak, bariyere çarpıp takla attı.

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Zeytinburnu’nda feci kaza: Bariyerlere çarpan cip takla attı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 BLR 515 plakalı cipin sürücü Mehtap Erden, önüne bir anda çıkan minibüse çarpmamak için ani fren yaptı.

Zeytinburnu’nda feci kaza: Bariyerlere çarpan cip takla attı

Kontrolden çıkan cip, bariyerlere çarpıp takla attı. Sürücü Erden, kızı, annesi ve babası cipte sıkıştı. Çevredekiler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara ambulansta müdahale edildi.

Zeytinburnu’nda feci kaza: Bariyerlere çarpan cip takla attı

"HASTANEDEN DÖNÜYORDUM"

Kaza yapan cipin sürücüsü Mehtap Erden, "Sol şeride girmeye çalışıyorlardı. Biri çok hızlı gidiyordu. Diğerine çarpmamak için benim üzerime kırıp, hafif dokununca takla attım. Hastaneden geliyorum, annem ve babam hasta" diye konuştu.

Zeytinburnu’nda feci kaza: Bariyerlere çarpan cip takla attı

ARAÇTA SIKIŞANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Kazada yaralanan aileye yardım eden Derya Sivri, "Bariyerlere çarpıp takla attılar. Biz hemen durduk. Yardıma koştuk. Çok şükür, hiçbirinde bir şey yok. O minibüsün plakasını alamadık. Arabanın takla attığı anı gördüm. Biz onunla ilgilendik bakamadık" dedi.

Zeytinburnu’nda feci kaza: Bariyerlere çarpan cip takla attı
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