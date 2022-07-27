Zeytinburnu’nda feci kaza: Bariyerlere çarpan cip takla attı

ARAÇTA SIKIŞANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Kazada yaralanan aileye yardım eden Derya Sivri, "Bariyerlere çarpıp takla attılar. Biz hemen durduk. Yardıma koştuk. Çok şükür, hiçbirinde bir şey yok. O minibüsün plakasını alamadık. Arabanın takla attığı anı gördüm. Biz onunla ilgilendik bakamadık" dedi.