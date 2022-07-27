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Kan donduran görüntüler! Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi 2 bin TL para cezasına çarptırıldı

Yalova'da yabancı uyruklu A.H.'nin (22), kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan A.H.'ye 'Hayvan Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL ceza uygulandı. Bacaklarında kırıklar oluşan köpek ise tedaviye alındı.

DHA
27.07.2022 14:18 - Son Güncelleme: 27.07.2022 15:21
Kan donduran görüntüler! Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi 2 bin TL para cezasına çarptırıldı

Olay, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.K. (22), kullandığı 34 RJ 9332 plakalı aracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü.

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Kan donduran görüntüler! Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi 2 bin TL para cezasına çarptırıldı

Bir anda şerit değiştiren A.H., kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edileceği öğrenildi.

Kan donduran görüntüler! Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi 2 bin TL para cezasına çarptırıldı

2 BİN TL CEZA KESİLDİ
İhbar üzerine jandarma ekipleri aracı durdurup A.H.'yi gözaltına aldı. Hakkında, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılan A.H., 2 bin 40 TL ceza yazılarak serbest bırakıldı.

Kan donduran görüntüler! Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi 2 bin TL para cezasına çarptırıldı

'HAYVANI KORUMAYA ALDIK'
Yalova Kaytazdere Sokak Hayvanları Dernek Başkan Yardımcısı Saliha Akdoğan, olayı öğrenince çok üzüldüklerini belirterek, "Köpeği hemen koruma altına alıp gerekli kurum ve kuruluşlara şikayet dilekçemizi verdik. Halkanın en zayıf olanı hayvanlar, daha sonra çocuklar ve kadınlar.

Kan donduran görüntüler! Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi 2 bin TL para cezasına çarptırıldı

Hak olarak, kadın hakları, hayvan hakları, çocuk hakları diye ayrıştırmadan ele almış olsak, Kabahatler Kanunu dışında ceza kanununa tabi olarak bu kişinin bu suçun cezasını vermiş olması demektir. Ama maalesef şu an Kabahatler Kanunu içerisinde 2 bin küsur lira para cezasıyla bu suçu bertaraf edecektir.

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