Çöp evde bulunan Cem Muhammet’in o fotoğrafları ortaya çıktı! Anneannesi ile birlikte...

İYİLEŞMESİ İÇİN HER ŞEY YAPILIYOR

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Muhammet'i ilk gördüğünde anne ve insan olarak gözlerinin dolduğunu söyledi. Muhammet'in şu an yürüyüp koşamadığını da belirten Prof. Dr. Özkan, "Onun iyileşmesi için gerekli her şey yapılıyor" diye konuştu.