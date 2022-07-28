Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in o fotoğrafları ortaya çıktı! Anneannesi ile birlikte...
Bursa'da teyzesi Kamuran Pınar A'ya tarafından 1 yıldır çöp evde esir tutan Cem Muhammet A. Türkiye'nin gündemine oturdu. Cem Muhammet A.'nın yaşadıklarından yeni detaylar ortaya çıkarken tevadisi de devam ediyor. Öte yandan Muhammet'in anneannesi Asuman A. tarafından bakıldığı dönemdeki mutlu ve sağlıklı günlerinden fotoğraflar da ortaya çıktı.
Bursa'da teyzesi Kamuran Pınar A'ya tarafından 1 yıldır çöp evde esir tutan Cem Muhammet A. Türkiye'nin gündemine oturdu.
17 kiloya kadar düşen Cem Muhammet A'nın (9) tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.
Muhammet'e düzenli ve belli miktarda gıda ve sıvı verdiklerini belirten uzmanlar, "Muhammet aylarca kaç kalması nedeni ile midesi çok küçük durumda idi. Halk arasında 'Açlıktan midem karnıma yapıştı' deyimi Muhammet'e gerçek olmuştu. Muhammet'i düzenli ve belli miktarda gıdalar vererek belli süre içinde midesinin kendiliğinden normal 9 yaşındaki çocuğun midesine gelmesini sağlayacağız" dedi.
"1 YILI BULABİLİR"
Uzmanlar Muhammet'in 9 yaşındaki çocuk gelişimine gelmesinin 6 ay ile 1 yılı bulabileceğini söyledi. Muhammet'e kalorileri hesaplanarak ve gün gün artırılarak gıda verildiğini de belirten uzmanlar, "Midenin 9 yaşındaki çocuk midesine gelmesini takip edeceğiz. Beslenme ile birlikte kas gelişimi gerekirse fizik tedavi uygulanacak" diye konuştu.
İYİLEŞMESİ İÇİN HER ŞEY YAPILIYOR
Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Muhammet'i ilk gördüğünde anne ve insan olarak gözlerinin dolduğunu söyledi. Muhammet'in şu an yürüyüp koşamadığını da belirten Prof. Dr. Özkan, "Onun iyileşmesi için gerekli her şey yapılıyor" diye konuştu.