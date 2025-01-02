Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında Gönülçelen dizisinde tanıştı ve mutlu birlikteliklerini 2020 senesinde evlilikle taçlandırdı.
Romantik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten geçen aylarda da bebek müjdesi geldi.
2025 yılının ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan Bayat, paylaşımına düştüğü notla ise bebeğinin ismini açıkladı.
Eşi Cansel Elçin ile kamera karşısına geçen Bayat, şu ifadeleri kullandı: "Hadi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary'i ve Victor'u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle"
Bebeğine Atlas ismi vereceklerini açıklayan Bayat'ın karnı burnunda son hali de dikkat çekti.