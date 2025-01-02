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Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

Gönülçelen dizisinde tanışan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020'de dünyaevine girdi ve geçen aylarda bebek müjdesini verdi. Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftten Bayat, sosyal medya hesabında eşi ile verdiği aile pozunu yayınlayarak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncunun karnı burnunda hali de dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 12:59 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 12:59
Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında Gönülçelen dizisinde tanıştı ve mutlu birlikteliklerini 2020 senesinde evlilikle taçlandırdı.

Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

Romantik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten geçen aylarda da bebek müjdesi geldi.

Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

2025 yılının ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan Bayat, paylaşımına düştüğü notla ise bebeğinin ismini açıkladı.

Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

Eşi Cansel Elçin ile kamera karşısına geçen Bayat, şu ifadeleri kullandı: "Hadi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary'i ve Victor'u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle"

Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

Bebeğine Atlas ismi vereceklerini açıklayan Bayat'ın karnı burnunda son hali de dikkat çekti.

Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın o paylaşımı...

Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

Zeynep Tuğçe Bayat