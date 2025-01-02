Zeynep Tuğçe Bayat aile pozuyla bebeğinin ismini açıkladı! Eşi Cansel Elçin ile böyle duyurdu!

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat , 2010 yılında Gönülçelen dizisinde tanıştı ve mutlu birlikteliklerini 2020 senesinde evlilikle taçlandırdı.

Eşi Cansel Elçin ile kamera karşısına geçen Bayat, şu ifadeleri kullandı: "Hadi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary'i ve Victor'u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle"