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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: “Geri döndü”

Geçirdiği bunalım ve özel yaşantısıyla sık sık magazin gündeminde yer alan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, 18 yaşındaki oğlu Jaden James ile uzun bir zaman sonra bir araya geldi. Yıllardır görmediği oğlunun fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, "Geri döndü" diyerek hislerini paylaştı. İşte Britney Spears'ın 18 yaşındaki oğluyla yaptığı o paylaşım...

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 13:22
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

Şarkıları ve sahne şovlarıyla bir dönem fırtınalar estiren dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, geçirdiği bunalım ve özel yaşantısıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

Yıllar sonra oğlu Jaden ile buluşan 43 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

Instagram hesabında oğlunun fotoğraflarını paylaşan Spears "Sonsuza dek benim! İkiz gibi olmamız garip ama o bir erkek ben bir kızım! O benim. Onu 2 buçuk yıldır veya belki 3 yıldır görmüyordum. Şaşkınım" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

Oğlunun müziğe olan ilgisinden de bahseden şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geri döndü. Kendini benden daha olgun ve akıllı hissediyor. Hayatımın her günü onun dehası yüzünden ağlıyorum! O çaldığında tüm dünya sallanıyor"

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

Page Six'e konuşan bir kaynak "Britney, Jayden'da kendinden çok şey görüyor. O da çok genç yaşta başladı ve onun çalışma ahlakına saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

İşte Britney Spears'ın oğluyla yaptığı o paylaşım...

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

BRITNEY SPEARS NEDEN AMERİKA'YI TERK ETTİ?
ABD'li şarkıcı Britney Spears, ülkesini terk ederek hayranlarını üzmüştü. Verdiği bu kararın nedenini uzun süre söylemeyen dünya starı nihayet sessizliğini bozdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: Geri döndü

Britney Spears yaptığı açıklamada, "Paparazziler bana son derece kötü ve zalimce davrandı. Beni sanki beyaz maske takıyormuşum gibi göstermeleri duygularımı incitti. Bana karşı her zaman inanılmaz derecede zalim oldular." İfadelerini kullandı.