Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu: “Geri döndü”

Şarkıları ve sahne şovlarıyla bir dönem fırtınalar estiren dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, geçirdiği bunalım ve özel yaşantısıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Yıllar sonra oğlu Jaden ile buluşan 43 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Instagram hesabında oğlunun fotoğraflarını paylaşan Spears "Sonsuza dek benim! İkiz gibi olmamız garip ama o bir erkek ben bir kızım! O benim. Onu 2 buçuk yıldır veya belki 3 yıldır görmüyordum. Şaşkınım" dedi.