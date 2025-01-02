Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

Deliha film setinde tanışıp aşk yaşayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerine 2020 senesinde evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
İlk kez babalık duygusunu tadan Arduç, kızıyla ilgili verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Baba olmak işin biraz daha keyfini sürmek anlamına geliyor. Bütün ceremeyi aslında anneler çekiyor. 9 aylık hamilelik süreci, sonrasında tamamen bakımını üstlenmesi.
Anneler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Ama evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, bu yoğunluktan şikâyet edecek hiçbir anne baba görmedim. Dünyanın en tuhaf hissi"
Kızını reklamda oynatmayacağını da söyleyen Arduç, "Konu evladımsa, reklam, fiyat, ücret gibi konular benim sevdiğim işler değil. Sosyal sorumluluk dışındaki projelere dahil etmeyi düşünmüyorum. Sosyal sorumluluk işleri çocuğuma da güzel bir anı olur" ifadelerini kullandı.
Kızının ismiyle ilgili de konuşan oyuncu, "Jan ve Asya isimlerine Gupse'yle birlikte karar verdik. Kültürüne sahip çıkmayı çok önemsiyorum. 'Jan' ismini Gupse'nin Çerkez soyunu yaşatmak için koyduk. Asya da benim sevdiğim bir isimdi. Ben artık 'Jan' diyorum. Tınısı güzel, kızımıza da yakıştığını düşünüyorum" dedi.
BABA-KIZ POZU!
Barış Arduç'tan kızıyla yeni poz geldi. Ünlü oyuncu, Jan Asya için dinazor kılığına girdi. O anları ise Gupse Özay paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşte Gupse Özay'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
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