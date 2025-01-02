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Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

Deliha film setinde tanışıp aşk yaşayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerine 2020 senesinde evlilikle taçlandırdı. 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi ve o anları Gupse Özay paylaştı. Barış Arduç ile Jan Asya'nın baba-kız pozu büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:50
Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

Deliha film setinde tanışıp aşk yaşayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerine 2020 senesinde evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

İlk kez babalık duygusunu tadan Arduç, kızıyla ilgili verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Baba olmak işin biraz daha keyfini sürmek anlamına geliyor. Bütün ceremeyi aslında anneler çekiyor. 9 aylık hamilelik süreci, sonrasında tamamen bakımını üstlenmesi.

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

Anneler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Ama evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, bu yoğunluktan şikâyet edecek hiçbir anne baba görmedim. Dünyanın en tuhaf hissi"

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

Kızını reklamda oynatmayacağını da söyleyen Arduç, "Konu evladımsa, reklam, fiyat, ücret gibi konular benim sevdiğim işler değil. Sosyal sorumluluk dışındaki projelere dahil etmeyi düşünmüyorum. Sosyal sorumluluk işleri çocuğuma da güzel bir anı olur" ifadelerini kullandı.

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

Kızının ismiyle ilgili de konuşan oyuncu, "Jan ve Asya isimlerine Gupse'yle birlikte karar verdik. Kültürüne sahip çıkmayı çok önemsiyorum. 'Jan' ismini Gupse'nin Çerkez soyunu yaşatmak için koyduk. Asya da benim sevdiğim bir isimdi. Ben artık 'Jan' diyorum. Tınısı güzel, kızımıza da yakıştığını düşünüyorum" dedi.

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

BABA-KIZ POZU!
Barış Arduç'tan kızıyla yeni poz geldi. Ünlü oyuncu, Jan Asya için dinazor kılığına girdi. O anları ise Gupse Özay paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

İşte Gupse Özay'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

BARIŞ ARDUÇ VE KIZI

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

ALİŞAN VE ÇOCUKLARI

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

HAZAL KAYA VE ÇOCUKLARI

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

ERKAN KOÇAK KÖSTENDİL VE OĞLU

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

PELİN AKİL VE KIZLARI

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

CEM YILMAZ VE OĞLU

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

ESER YENENLER VE OĞULLARI

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

MESUT ÖZİL VE KIZLARI

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

BERKAY ŞAHİN VE KIZLARI

Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

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