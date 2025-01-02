Gupse Özay eşi Barış Arduç ile kızı Jan Asya’yı paylaştı! Baba-kız paylaşımına yorum yağdı: Dinazor Barış!

Deliha film setinde tanışıp aşk yaşayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerine 2020 senesinde evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

İlk kez babalık duygusunu tadan Arduç, kızıyla ilgili verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Baba olmak işin biraz daha keyfini sürmek anlamına geliyor. Bütün ceremeyi aslında anneler çekiyor. 9 aylık hamilelik süreci, sonrasında tamamen bakımını üstlenmesi.

Anneler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Ama evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, bu yoğunluktan şikâyet edecek hiçbir anne baba görmedim. Dünyanın en tuhaf hissi"

Kızını reklamda oynatmayacağını da söyleyen Arduç, "Konu evladımsa, reklam, fiyat, ücret gibi konular benim sevdiğim işler değil. Sosyal sorumluluk dışındaki projelere dahil etmeyi düşünmüyorum. Sosyal sorumluluk işleri çocuğuma da güzel bir anı olur" ifadelerini kullandı.