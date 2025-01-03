Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! “Başladı gölümüzde hasret sancısı” Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur acı haberiyle sanat camiasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin Ferdi Tayfur'un ardından yaptığı paylaşımlar...

Yavuz Seçkin Bir film senaryosu vardı, onu anlatmıştı bana... Büyük hayranı olduğum o dev sanatçıyı hayranlıkla dinlemiştim. Ayrılırken de 'Benim taklidimi yapıyor musun' dedi ve gülümsedi. Seni seviyorum Ferdi Baba, nurlar içinde uyu...

Özcan Deniz 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.

Sibel Can