Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! “Başladı gölümüzde hasret sancısı” Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur acı haberiyle sanat camiasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin Ferdi Tayfur'un ardından yaptığı paylaşımlar...
Yavuz Seçkin
Bir film senaryosu vardı, onu anlatmıştı bana... Büyük hayranı olduğum o dev sanatçıyı hayranlıkla dinlemiştim. Ayrılırken de 'Benim taklidimi yapıyor musun' dedi ve gülümsedi. Seni seviyorum Ferdi Baba, nurlar içinde uyu...
Özcan Deniz
'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.
Sibel Can
SELAMİ ŞAHİN
Can dostum, kıymetli kardeşim, sanatımızın büyük ismi Ferdi Tayfur'u kaybettik. Yıllardır süren dostluğumuzda, birlikte müziği, sohbeti, hayatı paylaştık. Onun sıcak gülüşü, zarif kalbi ve eşsiz sesi her zaman hatıralarımızda yaşayacak.
Başta ailesi, sevenleri ve tüm müzikseverlere sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. Seni hep sevgiyle ve özlemle anacağım, can kardeşim…
Gülden Karaböcek
Bir devir kapandı...
Türk Müziğinin en değerli isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
Sevim Emre
2025 yılı ne güzel başladı derken arabesk müziğin efsane ismi, hepimizin gönlünde şarkılarıyla çektiği filmlerle taht kuran usta ismi benimde değerlim Ferdi Tayfur'u kaybetmenin acısını derinden yaşıyorum. İnsanın tanıdığı birinin ölüm haberini paylaşması kolay olmuyor. Hepimizin gideceği adres aynı. Allah rahmet eylesin. Kendisini 1980 yılında sinemaya başladığım anda tanıma şansım olmuştu. ilk filmimiz 'Huzurum Kalmadı', 'Günaha Girme', Yaktı Beni'... Üç film çektik. Çok güzel anılar biriktirdik. Sette herkesin sevgisiydi. İş arkadaşlarına saygılı, sevgi doluydu. Başımız sağ olsun ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Bir kralı daha kaybettik. Mekanın cennet olsun Sen her zaman kalbimizde olacaksın.
Ali Atay
Yaktın beni...
Behzat Uygur
Onu kaybetmek, koskoca bir dönemin vedası gibi… Mekanın cennet olsun...
Çiğdem Tunç
Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine. Edepli, ciddiyetli, disiplinli ne muhteşem bir sanatçıydı. Artık "Başladı Gönlümüzde, Hasret Sancısı" Başımız sağ olsun...
Hadise
Ebru Gündeş
Sinan Akçıl
Bir defasında uçakta karşılaştık, yine tek başına, yanında kimse olmadan tam Ferdi 'Baba' olarak yolculuk yaptı... Mükemmel bir muhabbetimiz olmuştu... Bu Kandil gecesinde tüm dualar senin adına... Mekanın cennet olsun.
Ceylan
Çocukluğumun Ferdi babası seni hep böyle hatırlayacağım. Nur içinde yat...
Bayhan
Ve sen de gittin. Ne kadar üzüldüğümü ifade etmek çok zor... Babalarımızın mekanlarını cennet ve huzur olsun.
Hülya Koçyiğit
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.
Muazzez Ersoy
Birol Güven
Mustafa Ceceli
Petek Dinçöz