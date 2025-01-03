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Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! “Başladı gölümüzde hasret sancısı” Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Ferdi Baba'nın vefatının ardından sanat camiasından paylaşımlar peş peşe geldi. Kimi Ferdi Tayfur ile anısını anlatırken kimi yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi. İşte Ebru Gündeş'ten Hülya Koçyiğit'e, Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a ünlü isimler Ferdi Tayfur'a böyle veda etti...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:11 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:11
Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur acı haberiyle sanat camiasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin Ferdi Tayfur'un ardından yaptığı paylaşımlar...

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Yavuz Seçkin

Bir film senaryosu vardı, onu anlatmıştı bana... Büyük hayranı olduğum o dev sanatçıyı hayranlıkla dinlemiştim. Ayrılırken de 'Benim taklidimi yapıyor musun' dedi ve gülümsedi. Seni seviyorum Ferdi Baba, nurlar içinde uyu...

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Özcan Deniz

'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Sibel Can

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

SELAMİ ŞAHİN

Can dostum, kıymetli kardeşim, sanatımızın büyük ismi Ferdi Tayfur'u kaybettik. Yıllardır süren dostluğumuzda, birlikte müziği, sohbeti, hayatı paylaştık. Onun sıcak gülüşü, zarif kalbi ve eşsiz sesi her zaman hatıralarımızda yaşayacak.

Başta ailesi, sevenleri ve tüm müzikseverlere sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. Seni hep sevgiyle ve özlemle anacağım, can kardeşim…

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Gülden Karaböcek

Bir devir kapandı...

Türk Müziğinin en değerli isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Sevim Emre

2025 yılı ne güzel başladı derken arabesk müziğin efsane ismi, hepimizin gönlünde şarkılarıyla çektiği filmlerle taht kuran usta ismi benimde değerlim Ferdi Tayfur'u kaybetmenin acısını derinden yaşıyorum. İnsanın tanıdığı birinin ölüm haberini paylaşması kolay olmuyor. Hepimizin gideceği adres aynı. Allah rahmet eylesin. Kendisini 1980 yılında sinemaya başladığım anda tanıma şansım olmuştu. ilk filmimiz 'Huzurum Kalmadı', 'Günaha Girme', Yaktı Beni'... Üç film çektik. Çok güzel anılar biriktirdik. Sette herkesin sevgisiydi. İş arkadaşlarına saygılı, sevgi doluydu. Başımız sağ olsun ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Bir kralı daha kaybettik. Mekanın cennet olsun Sen her zaman kalbimizde olacaksın.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Ali Atay

Yaktın beni...

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Behzat Uygur

Onu kaybetmek, koskoca bir dönemin vedası gibi… Mekanın cennet olsun...

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Çiğdem Tunç

Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine. Edepli, ciddiyetli, disiplinli ne muhteşem bir sanatçıydı. Artık "Başladı Gönlümüzde, Hasret Sancısı" Başımız sağ olsun...

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Aslıhan Kapanşahin

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Alişan

En kıymetlilerimiz bire birer gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

İbrahim Tatlıses

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Hakan Ural

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Seda Sayan

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Hadise

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Ebru Gündeş

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Sinan Akçıl

Bir defasında uçakta karşılaştık, yine tek başına, yanında kimse olmadan tam Ferdi 'Baba' olarak yolculuk yaptı... Mükemmel bir muhabbetimiz olmuştu... Bu Kandil gecesinde tüm dualar senin adına... Mekanın cennet olsun.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Ceylan

Çocukluğumun Ferdi babası seni hep böyle hatırlayacağım. Nur içinde yat...

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Bayhan

Ve sen de gittin. Ne kadar üzüldüğümü ifade etmek çok zor... Babalarımızın mekanlarını cennet ve huzur olsun.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Hülya Koçyiğit

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Muazzez Ersoy

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Birol Güven

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Mustafa Ceceli

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Başladı gölümüzde hasret sancısı Ferdi Baba’ya böyle veda ettiler...

Petek Dinçöz