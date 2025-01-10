Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! “Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Zara 'ya tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanışı "Soyunma kulübüne hoş geldin Zara, bir sen eksiktin" derken bir başkası "Hiç yakışmıyor gerçekten şu kıyafetler nasıl basit" yorumunda bulundu.