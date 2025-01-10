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Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! “Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...”

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde ise verdiği kilolarla konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez sahne kostümüyle gündem oldu. Zara'nın değişen imajı ve tarzı dikkat çekti. Dekolteli siyah bir elbiseyle sahne alan Zara'nın tarzı sınıfta kaldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Zara'ya tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanışı "Soyunma kulübüne hoş geldin Zara, bir sen eksiktin" derken bir başkası "Eskiden sesiniz ön plandaydı şimdi fiziğiniz" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 10:04
Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı son dönemlerde ise verdiği kilolarla dikkat çekti.

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair detayları da açıkladı. D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini dile getirdi.

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

"Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" diyen ünlü şarkıcının verdiği kilolarla beraber tarzı da değişti.

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Değişen imajı ve tarzıyla dikkat çeken Zara, son sahne kostümüyle ise çok konuşuldu.

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Siyah dekolteli bir elbise tercih eden alan Zara'nın tarzı sınıfta kaldı.

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Zara'ya tepki gösterdi.

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Bir sosyal medya kullanışı "Soyunma kulübüne hoş geldin Zara, bir sen eksiktin" derken bir başkası "Hiç yakışmıyor gerçekten şu kıyafetler nasıl basit" yorumunda bulundu.

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

İşte Zara'nın çok konuşulan sahne kostümü...

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Zara

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Zara

Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...

Zara