Zara’nın dekolteli sahne tarzına hayranlarından tepki! “Soyunma kulübüne hoş geldin bir sen eksiktin...”

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı son dönemlerde ise verdiği kilolarla dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair detayları da açıkladı. D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini dile getirdi.
"Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" diyen ünlü şarkıcının verdiği kilolarla beraber tarzı da değişti.
Değişen imajı ve tarzıyla dikkat çeken Zara, son sahne kostümüyle ise çok konuşuldu.
Siyah dekolteli bir elbise tercih eden alan Zara'nın tarzı sınıfta kaldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Zara'ya tepki gösterdi.
Bir sosyal medya kullanışı "Soyunma kulübüne hoş geldin Zara, bir sen eksiktin" derken bir başkası "Hiç yakışmıyor gerçekten şu kıyafetler nasıl basit" yorumunda bulundu.
İşte Zara'nın çok konuşulan sahne kostümü...
Zara
Zara