Zembilli’nin Adem’i Emre Dinler hayalini açıkladı! “Deprem zamanı ailem o taraftaydı...”

Kadroda genç ve dinamik isimler var. Neler söyleyeceksiniz? Evet ağırlıklı genç bir ekibiz. Bence çok güzel bir durum. Biraz da bu insanların dışarıda da nasıl olduğuna da bakılıyor bence proje bazında oyuncu seçimi yapılırken. Bence iyi insanları bir araya getirmişler. İnanılmaz mutluyum, çocuklarla sabah kalkıyoruz beraber kahvaltı yapıyoruz, spora gidiyoruz. Birbirimize çok yakınız, yaşlarımız da birbirine yakın olduğu için keyifli vakit geçiriyoruz.. Bizden yaşça büyük oyuncularla tabi ki kuşak farkı muhakkak oluyor ama onlarla da aramız çok iyi ; her şeyden önemlisi onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. Mutsuz setten nefret ederim. Rol arkadaşlarımızla hep bu samimiyeti korumamız gerektiğini konuşuyoruz. Çünkü bu ekrana da yansıyacaktır.

Hep hareketli dizilerde vardınız... Son iki işimde çok zorlandım. Mental ve fiziksel olarak çok zordu ve yoğundu. Bu proje oyunculuğun biraz daha fazla ön planda olduğu bir proje. Daha duygulu geliyor bana bu iş. Duygusal bir adamım bir de ben. Duygularımla hareket ederim. Birincisi bu yola çıkarken önceliğim bir kariyer planı inşa etmek oldu. 'Hangi iş bu kariyere iyi gelebilir?' oldu ilk planımız ve çalışmamız. Bu işin sıcaklığı ve samimiyeti hoşuma gitti o yüzden kabul ettim. Kendimi gösterebileceğim bir proje bence bu. Ben bu alanı da yapabiliyorum, bunu gösterebilirim. Kendime neler kattığımı da gösterebilirim. Yelpazeyi ne kadar genişletirsek o kadar iyi.

Kariyer planınız var mıdır? Önceliğim elimdeki işte en iyisini sergilemek. Kariyer dediğin şey kendiliğinden inşa edilen bir şey. Bana eski zamanlarda da başrol geldi. Ben o zaman 'Kendimi hazır hissetmiyorum' diyerek kabul etmedim. Hep kendimi daha fazla geliştirmek istedim. Geçen yıl menajerimle konuştuk ve 'Başrol oynayabilirim' dedim. O şekilde ilerledik. Adım adım ilerledik bu zamana kadar. Daha sakin ve ayakları yere basarak ilerlemek istiyorum. Altını doldurmak istiyorum. Kamera önünde biz varız, olumsuz olunca bize yazar.

Karşılıklı oynamak istediğiniz biri var mı? Şener Şen, Haluk Bilginer ve Halit Ergenç... Bunlar ile oynamak çok isterim. Bu üstatlar ile bir arada olmak zaten her oyuncunun hayalidir. Yarın öbür gün belki bir müzikal olur. Çok hoşuma gidiyor. Şan eğitimine başladım, biraz eğitim aldım. Zorlayalım güzel ses çıkar diyenler vardı. Çok güzel opera söylersin demişlerdi.