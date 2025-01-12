Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? “Evim 8 odalı değil 3 odalı” demişti...

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Serdar Ortaç, sağlık sorunları nedeniyle taşınıyor! MS hastalığı nedeniyle desteksiz yürümekte zorlanan şarkıcı, villasında asansör olmadığı için üst katlara güçlükle çıkıyordu.

Bu nedenle evini satışa çıkarmaya karar veren Ortaç, tek katlı müstakil ya da bir apartman dairesi almak için arayışa girdi.

Ortaç'ın Sarıyer'deki havuzlu villasının 10 milyon dolar olduğu iddia edildi.