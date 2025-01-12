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Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? “Evim 8 odalı değil 3 odalı” demişti...

MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında ortaya atılan bir iddia ile gündeme geldi. Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle radikal bir karar alan ünlü şarkıcının evini satışa çıkardığı ileri sürüldü. Serdar Ortaç'ın tek katlı müstakil ya da bir apartman dairesine taşınacağı konuşulurken şarkıcının "8 odalı değil 3 odalı" dediği evi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 11:20
Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

Sabah'ta yer alan habere göre; Serdar Ortaç, sağlık sorunları nedeniyle taşınıyor! MS hastalığı nedeniyle desteksiz yürümekte zorlanan şarkıcı, villasında asansör olmadığı için üst katlara güçlükle çıkıyordu.

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

Bu nedenle evini satışa çıkarmaya karar veren Ortaç, tek katlı müstakil ya da bir apartman dairesi almak için arayışa girdi.

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

Ortaç'ın Sarıyer'deki havuzlu villasının 10 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

NE OLMUŞTU?
Serdar Ortaç'ın 750 metrekare, 8 oda, 4 salon ve 4 banyolu olduğu iddia edilen evini satacağı iddia edilmişti.

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ünlü şarkıcı, "Evim 8 değil 3 odalı. Satmadım, Allah sattırmasın orada öleyim. Para umurumda değil artık" demişti.

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

EVİNİ ÇALIŞANLARINA BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ortaç, verdiği başka bir röportajda da şunları söylemişti: "Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi.

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar"

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

Serdar Ortaç, hiçbir birikiminin olmadığını, kazancıyla borçlarını kapattığını da anlatmıştı: "30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok.

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...
Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin. Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım"

Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? Evim 8 odalı değil 3 odalı demişti...

İşte Serdar Ortaç'ın evi...