Serdar Ortaç 10 milyon dolarlık havuzlu lüks villasını satıyor mu? “Evim 8 odalı değil 3 odalı” demişti...

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Serdar Ortaç, sağlık sorunları nedeniyle taşınıyor! MS hastalığı nedeniyle desteksiz yürümekte zorlanan şarkıcı, villasında asansör olmadığı için üst katlara güçlükle çıkıyordu.
Bu nedenle evini satışa çıkarmaya karar veren Ortaç, tek katlı müstakil ya da bir apartman dairesi almak için arayışa girdi.
Ortaç'ın Sarıyer'deki havuzlu villasının 10 milyon dolar olduğu iddia edildi.
NE OLMUŞTU?
Serdar Ortaç'ın 750 metrekare, 8 oda, 4 salon ve 4 banyolu olduğu iddia edilen evini satacağı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan ünlü şarkıcı, "Evim 8 değil 3 odalı. Satmadım, Allah sattırmasın orada öleyim. Para umurumda değil artık" demişti.
EVİNİ ÇALIŞANLARINA BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Ortaç, verdiği başka bir röportajda da şunları söylemişti: "Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi.
Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar"
Serdar Ortaç, hiçbir birikiminin olmadığını, kazancıyla borçlarını kapattığını da anlatmıştı: "30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok.