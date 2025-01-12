Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

ABD'de geçtiğimiz salı günü Los Angeles kentinde başlayan yangın hız kesmeden büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında birçok Hollywood yıldızının evi kül oldu.
En az 12 bin yapının kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde Türk ünlülerin de mülkleri olduğu ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bölgede mülk sahibi Türk iş adamı ve sanatçılardan bazıları şöyle:
SERENAY SARIKAYA
Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fiyata Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı.
ÇAĞATAY ULUSOY
Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açmış ve ev almıştı.
TOLGAHAN SAYIŞMAN
Sayışman, 2015 yılında 430 bin dolar karşılığında Los Angeles Hermosa Beach'te ev almıştı.
ALİ KOÇ
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da 2020 yılında 14,5 milyon dolara süper lüks bir malikane satın almıştı.
KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL
Ünlü çift 2015 yılında Los Angeles'tan satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.
KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT
Kenan Doğulu ve Beren Saat de 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara Los Angeles'tan bir ev satın almıştı.