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Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 16'ya yükselirken 10 binden fazla yapı hasar gördü. Bunların arasında birçok ev ve araç ise tamamen küle döndü. Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de mülkleri bulunduğu ortaya çıktı. İşte Serenay Sarıkaya'dan Kenan Doğulu'ya, Çağatay Ulusoy'dan Kenan İmirzalıoğlu'na Los Angeles'ta mülk sahibi olan Türk ünlüler...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 11:36
Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

ABD'de geçtiğimiz salı günü Los Angeles kentinde başlayan yangın hız kesmeden büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında birçok Hollywood yıldızının evi kül oldu.

Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

En az 12 bin yapının kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde Türk ünlülerin de mülkleri olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bölgede mülk sahibi Türk iş adamı ve sanatçılardan bazıları şöyle:

Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

SERENAY SARIKAYA

Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fiyata Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı.

Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

ÇAĞATAY ULUSOY

Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açmış ve ev almıştı.

Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Sayışman, 2015 yılında 430 bin dolar karşılığında Los Angeles Hermosa Beach'te ev almıştı.

Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

ALİ KOÇ

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da 2020 yılında 14,5 milyon dolara süper lüks bir malikane satın almıştı.

Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL

Ünlü çift 2015 yılında Los Angeles'tan satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT

Kenan Doğulu ve Beren Saat de 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara Los Angeles'tan bir ev satın almıştı.