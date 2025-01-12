Los Angeles yangını Türk ünlüleri de vurdu! Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy...

ABD'de geçtiğimiz salı günü Los Angeles kentinde başlayan yangın hız kesmeden büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında birçok Hollywood yıldızının evi kül oldu.

En az 12 bin yapının kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde Türk ünlülerin de mülkleri olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bölgede mülk sahibi Türk iş adamı ve sanatçılardan bazıları şöyle:

SERENAY SARIKAYA Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fiyata Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı.