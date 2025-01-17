Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

atv 'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi ' Zembilli ', sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkiledi.

Hem zengin oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla dikkat çeken dizinin genç yetenekleri yeni bölüm öncesi gündeme geldi.