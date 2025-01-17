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Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba... Usta isimleri ve genç yetenekleri bir araya getiren Zembilli dizisi hem konusu hem oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü. Bu akşam yeni bölümüyle atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin genç oyuncuları da gündem oldu. Dizi izleyicileri ünlü oyuncuların özellikle memleketlerini merak etti. Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereli çıktı. İşte memleketleri...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 10:10
Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli', sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkiledi.

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Hem zengin oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla dikkat çeken dizinin genç yetenekleri yeni bölüm öncesi gündeme geldi.

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı genç oyuncu kadrosunun özellikle memleketleri merak edildi.

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Peki Zembilli kasabasının gençleri aslen nereli?

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

İşte Zembilli dizisinin genç yeteneklerinin memleketleri...

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Emre Dinler

Hatay

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Sude Zülal Güler

Aslen Makedonya kökenlidir.

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Damlasu İkizoğlu

Antalya

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Atakan Hoşgören

İstanbul

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Özgür Cem Tuğluk

İstanbul

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Yalçın Hafızoğlu

Babası Samsun, annesi Üsküp, Makedonya göçmenidir.

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Melis Özçimen

İzmir

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Melisa Bostancıoğlu

Ankara

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Aykut Yılmaz

İstanbul

Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

Dilaray Yeşilyaprak

İstanbul