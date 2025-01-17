Zembilli kasabasının gençleri bakın aslen nereliymiş! İşte memleketleri! Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu...

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli', sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkiledi.
Hem zengin oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla dikkat çeken dizinin genç yetenekleri yeni bölüm öncesi gündeme geldi.
Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı genç oyuncu kadrosunun özellikle memleketleri merak edildi.
Peki Zembilli kasabasının gençleri aslen nereli?
İşte Zembilli dizisinin genç yeteneklerinin memleketleri...