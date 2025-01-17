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Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! “Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim”

Ünlü oyuncu Mert Turak, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Turak, hem eski eşi hem de anne-babası ile ilgili itiraflarda bulundu. Turak, "Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim" sözleriyle dikkat çekti. İşte Mert Turak'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:14 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:22
Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

Ünlü oyuncu Mert Turak, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Turak, hem eski eşi hem de anne-babası ile ilgili itiraflarda bulundu.

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

Annesiyle babası 2005 yılında boşandığında şehir tiyatrolarında oyunculuk yaptığını ifade eden Turak, ailesiyle ilgili şunları söyledi: "Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim ben.

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

Niye? 'Çocuk uzakta her akşam sahneye çıkıyor, ekmeğini moraliyle kazanıyor söylemeyelim' demişler.

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

Sonra annem ameliyat olmuş, ameliyat 5 saat sürmüş. 'Sana söylemedik, neden? Uzaktakine söylenmez.' Onlar bana işim için böyle bir alan tanıyınca, ben oynamak zorunda kaldım.

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

Hala da söylemezler, babamın coronavirüs geçirdiğini bile ikinci eşinden öğrendim, 'Baban zor durumda hala da gık demiyor Mert'e söylemeyin diyor' dedi"

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

"BİRBİRİMİZE UYGUN DEĞİLDİK"

Birgül Kurtçu ile 2020 yılında evlenip, 2023'te de boşanan Mert Turak, biten evliliği için şu ifadeleri kullandı: "Evlenirken evlenmek doğru karar, boşanırken boşanmak doğru karar ama iki elin sesi varken beraber susuyorduk.

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

Türkiye'de herkes majör sebepler bekliyor ya, biz çok birbirimize uygun değildik"

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

İkili ilişkilerde becerikli olmadığını söyleyen Mert Turak, "Ben ailemi arkamda bırakıp gelmişim" diyerek hayatındaki hanımefendinin de işiyle ilgili titiz davranması gerektiğini belirtti.

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

Açıklamalarının ardından ünlü oyuncunun eski eşi de merak konusu oldu.

Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim

MERT TURAK - BİRGÜL KURTÇU