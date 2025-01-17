Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! “Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim”

Ünlü oyuncu Mert Turak, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Turak, hem eski eşi hem de anne-babası ile ilgili itiraflarda bulundu.
Annesiyle babası 2005 yılında boşandığında şehir tiyatrolarında oyunculuk yaptığını ifade eden Turak, ailesiyle ilgili şunları söyledi: "Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim ben.
Niye? 'Çocuk uzakta her akşam sahneye çıkıyor, ekmeğini moraliyle kazanıyor söylemeyelim' demişler.
Sonra annem ameliyat olmuş, ameliyat 5 saat sürmüş. 'Sana söylemedik, neden? Uzaktakine söylenmez.' Onlar bana işim için böyle bir alan tanıyınca, ben oynamak zorunda kaldım.
Hala da söylemezler, babamın coronavirüs geçirdiğini bile ikinci eşinden öğrendim, 'Baban zor durumda hala da gık demiyor Mert'e söylemeyin diyor' dedi"
"BİRBİRİMİZE UYGUN DEĞİLDİK"
Birgül Kurtçu ile 2020 yılında evlenip, 2023'te de boşanan Mert Turak, biten evliliği için şu ifadeleri kullandı: "Evlenirken evlenmek doğru karar, boşanırken boşanmak doğru karar ama iki elin sesi varken beraber susuyorduk.
Türkiye'de herkes majör sebepler bekliyor ya, biz çok birbirimize uygun değildik"
İkili ilişkilerde becerikli olmadığını söyleyen Mert Turak, "Ben ailemi arkamda bırakıp gelmişim" diyerek hayatındaki hanımefendinin de işiyle ilgili titiz davranması gerektiğini belirtti.
Açıklamalarının ardından ünlü oyuncunun eski eşi de merak konusu oldu.