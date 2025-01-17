Mert Turak’tan ailesiyle ilgili ilginç itiraf! “Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim”

Ünlü oyuncu Mert Turak, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Turak, hem eski eşi hem de anne-babası ile ilgili itiraflarda bulundu.

Annesiyle babası 2005 yılında boşandığında şehir tiyatrolarında oyunculuk yaptığını ifade eden Turak, ailesiyle ilgili şunları söyledi: "Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim ben.

Niye? 'Çocuk uzakta her akşam sahneye çıkıyor, ekmeğini moraliyle kazanıyor söylemeyelim' demişler.