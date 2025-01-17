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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı yıldızı Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Nişantaşı'ndaki bir AVM çıkışında kameralara takılan Ünal, yaptırdığı botoks nedeniyle konuşmakta zorlandı. Ünlü ismin yüzündeki belirgin değişiklik kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:19
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, Nişantaşı'ndaki bir AVM çıkışında kameralara yansıdı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Yıllar içinde sergilediği duru ve doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Yağmur Ünal'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Estetik furyasına dahil olan Ünal özellikle dudaklarındaki ve çenesindeki değişimle dikkat çekti. Ünal, yaptırdığı botoks nedeniyle konuşmakta zorlandı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Ünal'ın o görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Ünal'ın son görüntüsünün ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Gerek var mıydı, zaten güzeldi" yorumunda bulunurken bazıları Ünal'ın kendi tercihi olduğunu savunarak "Kendi memnunsa sorun yok" dedi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

İşte Yağmur Ünal'ın çok konuşulan son görüntüsü...

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal botokstan ağzını açıp konuşamadı!

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Yağmur Ünal'ın son haliyle birlikte estetik yaptıran ünlüler de tekrar gündeme geldi. İşte estetik yaptıran ünlü isimlerden bazıları...

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Emrah

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Mine Tugay

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Fahriye Evcen

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Tuvana Türkay

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Hande Erçel

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Melisa Aslı Pamuk

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Birce Akalay

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Şükran Ovalı

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Şevval Şahin

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Nesrin Cavadzade

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Dilan Çiçek Deniz

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Hilal Altınbilek

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Yasmein Özilhan