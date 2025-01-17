Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın son haline bakın! Botokstan konuşamadı! Gören şaştı kaldı

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Türkan Şoray ile Cihan Ünal 'ın kızları Yağmur Ünal , Nişantaşı'ndaki bir AVM çıkışında kameralara yansıdı.

Yıllar içinde sergilediği duru ve doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Yağmur Ünal 'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Estetik furyasına dahil olan Ünal özellikle dudaklarındaki ve çenesindeki değişimle dikkat çekti. Ünal, yaptırdığı botoks nedeniyle konuşmakta zorlandı.

Ünal'ın o görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Ünal'ın son görüntüsünün ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Gerek var mıydı, zaten güzeldi" yorumunda bulunurken bazıları Ünal'ın kendi tercihi olduğunu savunarak "Kendi memnunsa sorun yok" dedi.