Kalıcı zayıflamanın en sağlıklı yolu deniz börülcesi... İşte deniz börülcesinin faydaları

Deniz börülcesi ülkemizde çok az kişinin bildiği ancak tüketenlerin çok sevdiği bir lezzet. Demir zengini bir besin olan deniz börülcesi vücudumuza oldukça faydalıdır. Tuzlu suyun bulunduğu deniz ve göl kıyılarında karşımıza çıkan deniz börülcesi, kurşun otu ya da tuz ot olarak da bilinir. Son derece lezzetli bir ot türü olan deniz börülcesi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudunuz için adeta ilaç görevi görüyor. İşte kanser hastalığına da derman olan mucizevi besin deniz börülcesinin faydaları...

23.06.2019 12:58 - Son Güncelleme: 23.06.2019 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





