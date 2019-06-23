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Kalıcı zayıflamanın en sağlıklı yolu deniz börülcesi... İşte deniz börülcesinin faydaları

Deniz börülcesi ülkemizde çok az kişinin bildiği ancak tüketenlerin çok sevdiği bir lezzet. Demir zengini bir besin olan deniz börülcesi vücudumuza oldukça faydalıdır. Tuzlu suyun bulunduğu deniz ve göl kıyılarında karşımıza çıkan deniz börülcesi, kurşun otu ya da tuz ot olarak da bilinir. Son derece lezzetli bir ot türü olan deniz börülcesi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudunuz için adeta ilaç görevi görüyor. İşte kanser hastalığına da derman olan mucizevi besin deniz börülcesinin faydaları...

23.06.2019 12:58 - Son Güncelleme: 23.06.2019 12:58
Zayıflamanın en sağlıklı yolu deniz börülcesi... İşte deniz börülcesinin faydaları

Kendisi oldukça küçük ve narin olan deniz börülcesi bitkisinin etkileri ise son derece büyük. Adeta vitamin hazinesi olan bu tuzlu bitkinin faydaları şöyle;

Zayıflamanın en sağlıklı yolu deniz börülcesi... İşte deniz börülcesinin faydaları

Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini içerir

Zayıflamanın en sağlıklı yolu deniz börülcesi... İşte deniz börülcesinin faydaları

A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol miktarda lif içerir. İçindeki bu mineral ve vitaminler asırlardır biliniyordu. Şimdilerde ise flavonoid içerdiği ortaya kondu. Önemli bir antioksidan olan flavonoid, kanserle mücadelede önemli bir kaynak.

Zayıflamanın en sağlıklı yolu deniz börülcesi... İşte deniz börülcesinin faydaları

KALICI ZAYIFLAMAK İÇİN DÜZENLİ DENİZ BÖRÜLCESİ TÜKETİN

Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.

Kalıcı zayıflamanın en sağlıklı yolu deniz börülcesi... İşte deniz börülcesinin faydaları

Guatr rahatsızlığınız var ise, deniz börülcesinde bulunan iyot size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için öncesinde doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir. Troid hormonlarının dengesizliğini düzeltebilir.

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