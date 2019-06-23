Öldükten sonra tırnak ve saçlar ne kadar uzar? İşte herkesin merak ettiği gerçek...
En çok insan ölümüne neden olan hayvan hangisidir, saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, global internet kesilebilir mi, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, Evren ne renktir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir, öldükten sonra saç ve tırnak ne kadar uzar? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...
23.06.2019 08:12
- Son Güncelleme: 23.06.2019 08:12
Ölümden sonra tırnak ve saç uzaması yıllardır herkesin merak ettiği konular arasında. Peki, öldükten sonra saç ve tırnaklar uzar mı ve ne kadar uzar? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...
Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür.
GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı.
Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.
SUÇ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR?
Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer, Vatikan'dır.
2017'de yapılan nüfus sayımına göre bin kişinin yaşadığı Vatikan'da her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir.
Dünyada her yıl en çok film çeken ülke sanılanın aksine ABD değil Nijerya.
Ülkedeki film endüstrisine verilen isim ise Nollywood. Ülkede haftada ortalama 50 film çekiliyor.