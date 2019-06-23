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Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

Youtube videosu izlemek son zamanlarda milyonlarca insan için vazgeçilmez bir eğlence kaynağı. Youtube'ta en çok izlenen videolardan birisi de becerikli ellerin ortaya çıkardığı birbirinden ilginç eserler.

Son olarak Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı. Rus mühendisin videosu Youtube'ta milyonlar izlendi. İşte o görüntüler...

23.06.2019 14:21 - Son Güncelleme: 23.06.2019 14:22
Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi

İşte bu şekilde...

Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
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