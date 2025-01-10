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16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma kararı aldı. Boşanma haberleri magazin gündeminde yer alırken Duran'ın adı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile anılmaya başlandı. Daha önce iddiaları yalanlayan Güzide Duran'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 10:43 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 10:43
16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü çift, geçen haftalarda boşanma haberleriyle gündeme geldi.

16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

İddiaları doğrulayan Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Boşanma haberleri magazin gündeminde yer alırken Duran'ın adı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile anılmaya başlandı.

16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

Daha önce iddiaları yalanlayan Güzide Duran'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Cadde'de yer alan habere göre; Güzide Duran, "Boşandık diye herkesle haber yapılıyor. Arkadaşına merhaba diyorsun. Büyük bir olay haline geliyor. Sonuçta arkadaşız yani" dedi.

16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

Duran sözlerini şöyle sürdürdü: "Boşanma aşamasındayım zaten, bu süreçte böyle bir durumda bu mümkün olamaz. Bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor.

16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

Arkadaşınızı gördüğünüzde bir merhaba dememek ayıp olur yani. Evli bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olamaz mı?"

16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

Boşanma süreciyle de ilgili açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımın babası hakkında konuşmak istemiyorum.

16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

Gizlilik kararı aldık zaten, bu konu hakkında konuşmam doğru değil. Hiçbir zaman konuşmama kararı da aldım zaten kendimce. Benim önceliğim çocuklarım"