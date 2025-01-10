16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’ın adı Okan Buruk ile anıldı! Yeni açıklama geldi

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü çift, geçen haftalarda boşanma haberleriyle gündeme geldi.

İddiaları doğrulayan Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Boşanma haberleri magazin gündeminde yer alırken Duran'ın adı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile anılmaya başlandı.

Daha önce iddiaları yalanlayan Güzide Duran'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Cadde'de yer alan habere göre; Güzide Duran, "Boşandık diye herkesle haber yapılıyor. Arkadaşına merhaba diyorsun. Büyük bir olay haline geliyor. Sonuçta arkadaşız yani" dedi.

Duran sözlerini şöyle sürdürdü: "Boşanma aşamasındayım zaten, bu süreçte böyle bir durumda bu mümkün olamaz. Bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor.