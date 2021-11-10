Z kuşağı turizme sıcak bakmıyor! Turizm sektörü riskte
'Bacasız fabrika' olarak bilinen 60'a yakın sektörü besleyen turizmde, salgınla birlikte artan istihdam sorununa ek olarak, Z kuşağının da bu sektöre ilgi göstermediği gün yüzüne çıktı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Gençler turizme sıcak bakmıyor. Hatta aileleri bile. Bu sektörü 10 yıl sonra bugün 20'li yaşlarda olan Z kuşağı yönetecek. Ama Z kuşağı sektöre çok ama çok uzak" şeklinde konuştu.
Kasım ayıyla birlikte hava trafiğinde de ciddi düşüş yaşandığını aktaran Yavuz, Antalya'ya geçen ay günde 75 bin olan turist girişinin dörtte bire kadar gerilediğini söyledi. Otellerin kapanma hazırlıklarına başladığını açıklayan Yavuz, sektörün 4 aylık durgun kış dönemine girdiğine işaret etti.
Turizmde en önemli kaynaklardan birinin de insan, yani turizm çalışanı olduğunu belirten Yavuz, Türkiye'de öne çıkan 'servis-hizmet kalitesi' söyleminin ham maddesini turizm çalışanlarının oluşturduğunu kaydetti.
Turizm çalışanları sayesinde bugünkü başarılara ulaşıldığını anlatan Yavuz, 2020 ve 2021'i turizm çalışanlarının sektörden kaçış yılı olarak gösterdi.
Doğrudan ve dolaylı 2 milyon kişinin iş bulduğu sektörü artık turizm fakültesi mezunu öğrencilerin bile çok azının tercih ettiğini kaydeden Yavuz, turizmin insanların artık başka seçeneği kalmadığında çalışmayı düşünebilecekleri bir sektör haline geldiğini vurguladı.