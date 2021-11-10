Z kuşağı turizme sıcak bakmıyor! Turizm sektörü riskte

Kasım ayıyla birlikte hava trafiğinde de ciddi düşüş yaşandığını aktaran Yavuz, Antalya'ya geçen ay günde 75 bin olan turist girişinin dörtte bire kadar gerilediğini söyledi. Otellerin kapanma hazırlıklarına başladığını açıklayan Yavuz, sektörün 4 aylık durgun kış dönemine girdiğine işaret etti.