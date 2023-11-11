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Yüzyıllar öncesinden işaret etti! Nostradamus'un 2024 kehanetlerinde çanlar onun için çalıyor! Adım adım felaket senaryosu

Belki de dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus. Aslında biir hekim olan Nostradamus'un dünya tarihine geçmesinin nedeni kehanetleri. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F. Kennedy suikastı, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi gibi olayları bilen Nostradamus'un gelecek hakkındaki kehanetleri zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü kahinin bu kez 2024 kehanetleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 16:47 Güncelleme 11 Kasım 2023, 16:47
Yüzyıllar öncesinden işaret etti! Nostradamus’un 2024 kehanetlerinde çanlar onun için çalıyor! Adım adım felaket senaryosu 1

Nostradamus tahminlerini belirsiz terimlerle kaleme almış olsa da, komplo uzmanları bunların geleceğe dair öngörü içerdiğini ve bazılarının gerçekleştiğine inanıyor.

Yüzyıllar öncesinden işaret etti! Nostradamus’un 2024 kehanetlerinde çanlar onun için çalıyor! Adım adım felaket senaryosu 2

Nostradamus'un Adolf Hitler'in yükselişini, Başkan John F. Kennedy'nin vurulmasını, Kovid salgınının başlangıcını ve hatta 2022'deki yaşam maliyeti krizini doğru bir şekilde tahmin ettiği söyleniyor.

Yüzyıllar öncesinden işaret etti! Nostradamus’un 2024 kehanetlerinde çanlar onun için çalıyor! Adım adım felaket senaryosu 3

Kahinin 2024 tahminleri ise şimdiden sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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