Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava!

İş insanı Uğur Akkuş 'un da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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AVM'DEKİ OFİSİNDE MÜŞETKİLERLE BİR ARAYA GELMİŞ

Müştekilerin, firmalarına ait 500 bin dolarla kripto para almak istedikleri, komisyon karşılığında aracılık yapan sanık Abdullah Alkreish'le irtibat kurdukları anlatılan iddianamede, bu sanığın da müştekileri sanık Uğur Akkuş'la tanıştırdığı, 30 Mayıs'ta da Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisinde müştekilerle bir araya geldiği aktarıldı.