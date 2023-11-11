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Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava!

Dilan- Engin Polat çifti ile başlayan dolandırcılık dalgası yayılıyor. İş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, kripto para ticareti vaadiyle iki kişinin 500 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 12:32 Güncelleme 11 Kasım 2023, 12:32
Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş’a kripto para dolandırıcılığından dava! 1

İş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş’a kripto para dolandırıcılığından dava! 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ortak firmaları bulunan müştekiler Ömer A. ve Anvar M'nin dış ticaret işiyle uğraştığı belirtildi.

Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş’a kripto para dolandırıcılığından dava! 3

AVM'DEKİ OFİSİNDE MÜŞETKİLERLE BİR ARAYA GELMİŞ

Müştekilerin, firmalarına ait 500 bin dolarla kripto para almak istedikleri, komisyon karşılığında aracılık yapan sanık Abdullah Alkreish'le irtibat kurdukları anlatılan iddianamede, bu sanığın da müştekileri sanık Uğur Akkuş'la tanıştırdığı, 30 Mayıs'ta da Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisinde müştekilerle bir araya geldiği aktarıldı.

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