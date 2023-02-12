Yüzyılın felaketinde dehşet veren görüntüler günyüzüne çıkıyor! Diyarbakır'da deprem anı: Yıkılan binalar, kaçışan insanlar...
7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılıyor. 10 ilde yıkıma bedel olan binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depreme ilişkin yeni görüntüler günyüzüne çıkmaya devam ediyor. Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kare kare Diyabakır'dan objektiflere yansıyan o anlar...
12.02.2023 23:31 - Son Güncelleme: 12.02.2023 23:32
Türkiye, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
ÇOK ACI GÖRÜNTÜLER
Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.