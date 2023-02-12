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Haberler Yaşam Yüzyılın felaketinde dehşet veren görüntüler günyüzüne çıkıyor! Diyarbakır'da deprem anı: Yıkılan binalar, kaçışan insanlar...

Yüzyılın felaketinde dehşet veren görüntüler günyüzüne çıkıyor! Diyarbakır'da deprem anı: Yıkılan binalar, kaçışan insanlar...

7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılıyor. 10 ilde yıkıma bedel olan binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depreme ilişkin yeni görüntüler günyüzüne çıkmaya devam ediyor. Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kare kare Diyabakır'dan objektiflere yansıyan o anlar...

12.02.2023 23:31 - Son Güncelleme: 12.02.2023 23:32
Yüzyılın felaketinde dehşet veren görüntüler günyüzüne çıkıyor! Diyarbakır’da deprem anı: Yıkılan binalar, kaçışan insanlar...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüzyılın felaketinde dehşet veren görüntüler günyüzüne çıkıyor! Diyarbakır’da deprem anı: Yıkılan binalar, kaçışan insanlar...

Asrın felaketi devlet ve millet el ele vererek yaralarını sarmaya başladı. Bir yandan da deprem felaketini ilişkin teni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Yüzyılın felaketinde dehşet veren görüntüler günyüzüne çıkıyor! Diyarbakır’da deprem anı: Yıkılan binalar, kaçışan insanlar...

ÇOK ACI GÖRÜNTÜLER
Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Yüzyılın felaketinde dehşet veren görüntüler günyüzüne çıkıyor! Diyarbakır’da deprem anı: Yıkılan binalar, kaçışan insanlar...

Yusuf İslam Caddesi'nde yer alan 3 bina 04.17'de (deprem anı) yıkılırken; panikle dışarı kaçan vatandaşlar adeta birbirini ezdi.

Yüzyılın felaketinde dehşet veren görüntüler günyüzüne çıkıyor! Diyarbakır’da deprem anı: Yıkılan binalar, kaçışan insanlar...

Etraf toz dumanı ile kaplandı.

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