Yüzyılın Casusu Çiçero İlyas Bazna'nın hayat hikayesi dikkat çekti! İlyas Bazna kimdir?
Çiçero filmi bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler İlyas Bazna'nın hayatını merak ederken, arama motorlarında İlyas Bazna hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yakın tarihin en gizemli Türk ajanı olan İlyas Bazna 1904 yılında dünyaya geldiğinde, dünya tarihini yön verecek biri olduğunu kimse bilmiyordu. Peki, İlyas Bazna kimdir? İşte Çiçero ya da İlyas Bazna'nın dikkat çeken hayat hikayesi...
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çiçero filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Çiçero şüphesiz ki 2.Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren isimlerden birisi oldu. Casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu eden Çiçero filmini ekranları başında takip eden izleyiciler İlyas Bazna kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte İlyas Bazna'nın biyografisi...
Ve tarihler Eylül 1943'ü gösterdiğinde de Britanya'nın Ankara büyükelçisi Hugge Knatchbull-Hugessen'in uşaklığını yapmak üzere Britanya elçiliğine giriş yaptı.
Güzel sesi ve operaya olan tutkusu nedeniyle kısa sürede büyükelçi ile yakınlaşan Bazna, elçilik banyosunda bir yandan büyükelçinin sırtını ovarken, bir yandan da elçiye opera aryaları söyleyecek derecede yakınlaştı.
HERKES ONU APTAL SANDI AMA...
Britanya büyükelçisi ve istihbarat üyelerine göre Bazna aptal, saf ve İngilizce bilmeyen kendi halinde bir uşaktı.
Bazna ise içten içe babasının ölümünden dolayı İngilizler'i suçluyor ve para hırsı gözlerini iyice bürüyordu. Bu düşünceler altında İngilizler'in önemli bilgi ve belgelerini Almanlar'a satma kararı aldı. Kafasındaki planı uygulamak içinse 26 Ekim 1943 tarihinde Alman istihbaratının önemli adamlarından olan Ludwig Moyzisch'le iletişime geçti. Belge başına 20.000 Sterlin verildiği takdirde casusluk yapabileceği teklifinde bulundu. Berlin'e onaya gönderilen casusluk faaliyeti için 29 Ekim 1943 tarihinde onay geldi.