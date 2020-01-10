ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz ürünler! 11 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sonu neler var?
ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? ŞOK market müşterilerinin merakla beklediği 11 Ocak kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Araç sahiplerine özel kampanyalı ürünleri müşterilerin beğenisine sunan BİM'de oto süpürge, bagaj/koltuk arkası organizer, oto paspas, AUX kablo, oto minderi, mıknatıslı araç tıtacağı dikkat çekiyor. Peki, bı hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 11 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
10.01.2020 15:23
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