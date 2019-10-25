Kartalın kurt avı kanları dondurdu! İşte Kırgız Türklerinin yetiştirdiği o kartal

Vahşi doğadan gelen o akılalmaz görüntü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kartal bakın ne yaptı? Kırgız Türkleri tarafından eğitilen kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. Dünyada en uçarak yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Görme yetileri çok gelişmiş olan kartallar, çok yüksek tepelerde, kayalıkların en üst noktalarına yuva yaparlar ve oraya yumurtlarlar. Aile yaşantısı vardır. Ömürleri boyunca ek eşle yaşarlar ve aynı yuvayı kullanırlar.

25.10.2019 12:05 - Son Güncelleme: 25.10.2019 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





