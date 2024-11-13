Binlerce kişiyi dolandırmıştı! Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u 350 milyon dolara satışa çıkarıldı!

İstanbul Bayrampaşa'da Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold İflas masası tarafından satışa çıkarıldı.

30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar isteniyor. Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, "Hastane olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Yurt olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Herşeye uygun burası. 350 milyon dolar istiyoruz." dedi.

2010'da yapımına başlanan, inşaat devam ettiği sırada 14 kral dairesi 4 lobisi bulunduğu, bir katının 10 bin 500 metrekare olduğu söylenen Caprice Gold projesi iflas masası tarafından satışa çıkarıldı. Proje 2014 yılında kaderine terk edildi. Fadıl Akgündüz dolandırıcılık suçlamasıyla Aralık 2015'te tutuklandı. Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturması davasında ise 28 Nisan 2023'te karar çıktı. Devremülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezasına çarptırıldı. Proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı. Mağdurlar ise haklarını aramak için Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurarak 2013 yılından itibaren hukuk mücadelesi başlattı.