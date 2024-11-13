Canan Karatay 'zehir' diyerek çıkıştı! Dubai çikolatası için dikkat çeken kanser açıklaması! "Yesinler hasta olsunlar"

Prof. Dr. Canan Karatay, Dubai Çikolatası'nı "zehir" olarak nitelendirerek, bu tür gıdaların vücutta zararlı etkilere yol açtığını vurguladı. Karatay, çikolatanın içerdiği maddelerin vücutta asit üretmesine yol açtığını, bu da uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.
"Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar" diyerek sert bir dil kullanan Karatay bu tür ürünlerin sağlık üzerinde yaratabileceği tehlikelere dikkat çekti.
"Fabrikada Üretilen Her Şey ZEHİR"
Dubai Çikolatası'nın popülerliğine de değinen Prof. Karatay, insanların çikolata satan dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu gözlemlediğini söyledi.