Canan Karatay 'zehir' diyerek çıkıştı! Dubai çikolatası için dikkat çeken kanser açıklaması! "Yesinler hasta olsunlar"

Prof. Dr. Canan Karatay, Dubai Çikolatası'nı "zehir" olarak nitelendirerek, bu tür gıdaların vücutta zararlı etkilere yol açtığını vurguladı. Karatay, çikolatanın içerdiği maddelerin vücutta asit üretmesine yol açtığını, bu da uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.