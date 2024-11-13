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Canan Karatay 'zehir' diyerek çıkıştı! Dubai çikolatası için dikkat çeken kanser açıklaması! "Yesinler hasta olsunlar"

Son dönemin popüler gıda ürünü Dubai çikolatası, Prof. Dr. Canan Karatay'ın sert eleştirilerine hedef oldu. Kolesterol ve kanser gibi sağlık sorunlarına dair birçok açıklamada bulunan Karatay, Dubai çikolatası hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Gıda sektöründeki üretim yöntemlerine dikkat çeken Karatay fabrikalardan çıkan ürünlerin sağlık açısından büyük tehditler taşıdığına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:47 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:51
Canan Karatay ’zehir’ diyerek çıkıştı! Dubai çikolatası için dikkat çeken kanser açıklaması! Yesinler hasta olsunlar

Prof. Dr. Canan Karatay, Dubai Çikolatası'nı "zehir" olarak nitelendirerek, bu tür gıdaların vücutta zararlı etkilere yol açtığını vurguladı. Karatay, çikolatanın içerdiği maddelerin vücutta asit üretmesine yol açtığını, bu da uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

Canan Karatay ’zehir’ diyerek çıkıştı! Dubai çikolatası için dikkat çeken kanser açıklaması! Yesinler hasta olsunlar

"Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar" diyerek sert bir dil kullanan Karatay bu tür ürünlerin sağlık üzerinde yaratabileceği tehlikelere dikkat çekti.

Canan Karatay ’zehir’ diyerek çıkıştı! Dubai çikolatası için dikkat çeken kanser açıklaması! Yesinler hasta olsunlar

"Fabrikada Üretilen Her Şey ZEHİR"

Dubai Çikolatası'nın popülerliğine de değinen Prof. Karatay, insanların çikolata satan dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu gözlemlediğini söyledi.

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