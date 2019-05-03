A101 4-10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda sürpriz! A101'de haftanın fırsatları neler?

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen A101 4-10 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu. A101'in yayınladığı kataloğda yine haftanın fırsatları dikkat çekiyor. Kişisel bakım ürünlerinden gıdaya birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 4-10 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...