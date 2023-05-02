Yumurtanın tanesi 150 TL! Yurt dışına satıyor! Paraya para demiyor! Bu tavuk adeta altın yumurtluyor!
Volkan Özcan, süs tavuklarının güzel görünüşleri ve birbirinden farklı ırklarıyla ilgilenerek, tavuk yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Aldığı tavukların yumurtalarını kullanarak civciv üretimine başladı ve bu işi bir ticarete dönüştürdü.
Mersinli 2 çocuk babası Volkan Özcan, 4 yıl önce çocuklarına doğal yumurta yedirmek isteyen eşiyle birlikte tavuk almaya karar verdi. İlk başta köy tavuğu almayı düşünen Özcan, paçalı ve kaküllü süs tavuklarını görünce onların yumurtalarının da yenilebileceğine karar verdi. 250 anaç ile yıllık 10 bin yumurta elde ettiği şu anki başarısına giden yol böylece başlamış oldu.
Şimdi ise yurt içinde 20-80 TL, yurt dışında ise 7-8 dolar aralığında fiyatlarla satılan tavuk yumurtaları ile önemli bir gelir kapısı oluşturdu.
Süs tavukçuluğu, birçok farklı ırkın bir arada yetiştirildiği bir sektördür. Bu sektörde üreticiler, ürettikleri süs tavuklarını farklı şekillerde tanıtarak birbirinden ayrılmayı hedeflerler. Bu nedenle, süs tavukçuluğu üreticileri arasındaki rekabet oldukça yüksektir. İşte tam da bu noktada, Volkan Özcan'ın lüks tavuk yumurtaları başarı hikayesi öne çıkıyor.
Tavuklarının 25 farklı ırkını bulunduran Özcan, bu ırkların her birinin birbirinden farklı görünüşleri ve renkleri olduğunu belirtiyor. Anaç tavuklarını 1500 TL'ye kadar satan Özcan, yumurtalarını ise yurt içinde 80 TL'ye, yurt dışında ise 150 TL'ye kadar satıyor.
Bu fiyatlar, normal tavuk yumurtalarından oldukça yüksek olsa da, lüks ürünlerde olduğu gibi bu tavuk yumurtaları da müşterileri tarafından oldukça rağbet görmektedir.