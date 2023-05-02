Yumurtanın tanesi 150 TL! Yurt dışına satıyor! Paraya para demiyor! Bu tavuk adeta altın yumurtluyor!

Mersinli 2 çocuk babası Volkan Özcan, 4 yıl önce çocuklarına doğal yumurta yedirmek isteyen eşiyle birlikte tavuk almaya karar verdi. İlk başta köy tavuğu almayı düşünen Özcan, paçalı ve kaküllü süs tavuklarını görünce onların yumurtalarının da yenilebileceğine karar verdi. 250 anaç ile yıllık 10 bin yumurta elde ettiği şu anki başarısına giden yol böylece başlamış oldu.