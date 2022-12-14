Yumruk sıkma şekliniz kişilik özelliğinizi ortaya çıkarıyor! Peki sen yumruk sıkma biçimine göre nasıl birisin? İşte karakter analizi...

Çevrenizdekiler sizi zeki, yaratıcı ve enerjik buluyor. Her ne kadar sakin bir yapınız olsa da enerji dolusunuz. Siz insanlara, hayvanlara, nefes alan hiçbir şeye zarar veremezsiniz. Gerekirse kendininize zarar verir yine de sevdiklerinizi korursunuz. Sakin tavırlarınız var ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye bayılıyorsunuz. Arkdaşlarınızı da kendiniz gibi sadık ve dürüst insanlardan seçiyorsunuz.