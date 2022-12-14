İŞKUR’dan acil deneyimsiz KPSS’siz, şartsız 18-45 yaş arasına online başvuru ekranı açık! 10.200 TL maaşla okullara, hastanelere, bankaya...

İŞKUR 13 Aralık 2022 itibariyle yeni iş ilanları yayımladı. Buna göre temizlik personeli, güvenlik görevlisi, sekreter, bekçi, zabıta, elektrikçi, montajcı ve memur binlerce kişi alınacak. Başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR iş ilanlarına başvurmak için 18 yaş ve üzeri olunması yeterli. Peki İŞKUR başvuru şartları neler? Maaşları ne kadar? Hangi illerde kaç kişi alınacak? Boş kadrolar hangi mesleklerde var? En az ilkokul mezunu olanlar başvuru linkine tıklayabilir. İşte İŞKUR güncel il il, meslek meslek iş ilanları...