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Yüksekova'da kar yağışı etkisini gösterdi! 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı. Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı. Haberin detayları...

AJANSLAR
09.12.2021 09:05 - Son Güncelleme: 09.12.2021 09:44
Yüksekova’da kar yağışı etkisini gösterdi! 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Günlerdir meteoroloji tarafından yağış ile ilgili uyarılar yapılması sonrası akşam saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

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Yüksekova’da kar yağışı etkisini gösterdi! 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Yüksekova’da kar yağışı etkisini gösterdi! 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, araçlar ise kara gömüldü.

Yüksekova’da kar yağışı etkisini gösterdi! 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde çalışma başlattı.

Yüksekova’da kar yağışı etkisini gösterdi! 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

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