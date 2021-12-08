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Sokak ortasında başından silahla vuruldu! İstanbul Sultangazi'de dehşet anları

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Nedim Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın Nedim Ç.'ye yaklaşması ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte kan donduran habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

08.12.2021 22:25 - Son Güncelleme: 08.12.2021 22:35
Sokak ortasında başından silahla vuruldu! İstanbul Sultangazi’de dehşet anları

Olay, saat 19.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

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Sokak ortasında başından silahla vuruldu! İstanbul Sultangazi’de dehşet anları

Kimliği belirsiz bir kişi, bir arkadaşıyla sokakta yürüyen Nedim Ç. (35)'ye tabancayla 3 el ateş etti.

Sokak ortasında başından silahla vuruldu! İstanbul Sultangazi’de dehşet anları

Başına kurşun isabet eden Nedim Ç. yere yığıldı.

Sokak ortasında başından silahla vuruldu! İstanbul Sultangazi’de dehşet anları

Şüpheli saldırının ardından kaçarak izini kaybettirirken, bildirilemesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nedim Ç.'nin, hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokak ortasında başından silahla vuruldu! İstanbul Sultangazi’de dehşet anları

Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulundu.

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