Sokak ortasında başından silahla vuruldu! İstanbul Sultangazi'de dehşet anları
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Nedim Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın Nedim Ç.'ye yaklaşması ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte kan donduran habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
08.12.2021 22:25
- Son Güncelleme: 08.12.2021 22:35
Kimliği belirsiz bir kişi, bir arkadaşıyla sokakta yürüyen Nedim Ç. (35)'ye tabancayla 3 el ateş etti.
Şüpheli saldırının ardından kaçarak izini kaybettirirken, bildirilemesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nedim Ç.'nin, hayatını kaybettiğini belirledi.