Gaziantep'te babası tarafından cani şekilde dövülen Cihan bebek olayında kan donduran bir ayrıntı ortaya çıktı! Baba Yunus Göç...
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini cani şekilde döven Yunus Göç tutuklandı. Türkiye Cihan bebeğe ağlarken cani baba hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yunus Göç, Cihan bebeğe doğduğu günden bu yana şiddet uyguluyormuş.
Gaziantep'te yaşayan 2 aylık Cihan bebek minik yaşta şiddetle karşılaştı. Cani babası ise tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı...
Kahvelipınar Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Yunus Göç, 29 Kasım günü evde, ağladığı için 2 aylık bebekleri Cihan'ı dövdü.
Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
Hastaneye kaldırılan minik Cihan, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi, devlet korumasına alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Göç hakkında 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, altsoya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı.
Yunus Göç'ün 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
BABASININ TELEFONUNU ALDI, ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLEDİ
İddianamede, Semra Göç'ün şiddeti ispatlamak için babasından gizlice cep telefonunu aldığı, olay günü eşinin çay isteği üzerine mutfağa gittiği, oğlunun ağlama ve eşinin vurma seslerini duyunca yeniden içeri girdiği belirtildi.
Bu sırada eşinin bebeği sıvazlıyor gibi yaptığını fark eden Semra Göç'ün, 'çocuğa ilacını verip, çay yapayım' diyerek odanın köşesinde ilaçları alırken babasından aldığı cep telefonu kamerasını açarak kayda girdiği kaydedildi.