Gaziantep’te babası tarafından cani şekilde dövülen Cihan bebek olayında kan donduran bir ayrıntı ortaya çıktı! Baba Yunus Göç...

BABASININ TELEFONUNU ALDI, ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLEDİ

İddianamede, Semra Göç'ün şiddeti ispatlamak için babasından gizlice cep telefonunu aldığı, olay günü eşinin çay isteği üzerine mutfağa gittiği, oğlunun ağlama ve eşinin vurma seslerini duyunca yeniden içeri girdiği belirtildi.

Bu sırada eşinin bebeği sıvazlıyor gibi yaptığını fark eden Semra Göç'ün, 'çocuğa ilacını verip, çay yapayım' diyerek odanın köşesinde ilaçları alırken babasından aldığı cep telefonu kamerasını açarak kayda girdiği kaydedildi.