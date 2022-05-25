Yüksek manevra kabiliyetli ’Air Tractor’ler İzmir’de! Yangın söndürmede etkin rol oynayacaklar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Türkiye'de yangınların yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilecek Air Tractor tipi 10 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Gerekli kontrolleri yapılan uçaklar, bakanlık yetkilileri tarafından teslim alındı.