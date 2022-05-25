Yüksek manevra kabiliyetli 'Air Tractor'ler İzmir'de! Yangın söndürmede etkin rol oynayacaklar...
Yangın söndürme uçağı Air Tractor'ler geldi... Türkiye'de olası orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralanan yüksek manevra kabiliyetli "Air Tractor" tipi 10 uçak, görev yerlerine gönderilmek üzere İzmir'e konuşlandı. Yangınlara ikişerli ekip olarak müdahale edecek uçakların her biri 3 ton su taşıma kapasitesine sahip. Uçaklar özellikle sarp arazi ve vadilerde yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.
Yangın söndürme uçağı Air Tractor'ler geldi... Türkiye'de olası orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralanan yüksek manevra kabiliyetli "Air Tractor" tipi 10 uçak, görev yerlerine gönderilmek üzere İzmir'e konuşlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Türkiye'de yangınların yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilecek Air Tractor tipi 10 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Gerekli kontrolleri yapılan uçaklar, bakanlık yetkilileri tarafından teslim alındı.
AİR TRACTOR'LER 3 TON SU TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP
Yangınlara ikişerli ekip olarak müdahale edecek uçakların her biri 3 ton su taşıma kapasitesine sahip. Air Tractor uçakları özellikle sarp arazi ve vadilerde yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.
Uçaklar İzmir, Antalya, Adana, Muğla ve Balıkesir illerinde ikişerli konuşlanacak, diğer kentlerdeki yangınlara da yönlendirilecek.