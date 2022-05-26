İkinci bir Thodex vakası! Türkiye’deki bir kripto para borsasına daha soruşturma

TRT Haber'in haberine göre, ortada hukuki bir sürecin olmadığını belirten Avukat Derya Özyurt şunları söyledi: "Burada parayı yatırdıktan sonra, paranın miktarı üçe, dörde katlandığında siz sisteme girip paranızı nakite çevirmek, geri almak istiyorsunuz. Ama sistem bir bloke gösteriyor. Firmayla irtibata geçtiğinizde firma size paranızın savcılık kararıyla el konulduğunu, bu nedenle paranızı size ödenemeyeceğini bildiriyor. Ortada ne bir savcılık kararı var ne de hukuki bir süreç var."