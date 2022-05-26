İkinci bir Thodex vakası! Türkiye'deki bir kripto para borsasına daha soruşturma
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Thodex olayının ardından yeni bir kripto vakası daha yaşandı. Gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılan kripto para borsasının kullanıcıların hesaplarını kapatıp paralarına el koydukları belirlendi.
Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para borsasında "Hesabınız alım satım işlemine kapatılmıştır" uyarısı ile karşılaşanların sayısı her geçen gün artıyor.
TRT Haber'in haberine göre, ortada hukuki bir sürecin olmadığını belirten Avukat Derya Özyurt şunları söyledi: "Burada parayı yatırdıktan sonra, paranın miktarı üçe, dörde katlandığında siz sisteme girip paranızı nakite çevirmek, geri almak istiyorsunuz. Ama sistem bir bloke gösteriyor. Firmayla irtibata geçtiğinizde firma size paranızın savcılık kararıyla el konulduğunu, bu nedenle paranızı size ödenemeyeceğini bildiriyor. Ortada ne bir savcılık kararı var ne de hukuki bir süreç var."
Mağdur Eren Yıldırım ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben arkadaşlarımı tabiiki de bu borsaya yönlendirdim. Komisyonsuz işlem vaat ediyorlardı. Fakat daha sonrasında benim ve arkadaşlarımın organize olarak iş yaptığını, organize suç örgütlüğü gibi alakası olmayan suçlamalarla, ithamlarla bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyip paramıza el koydular."
PARASINI ÇEKMEYENLER NE YAPABİLİR?
Yeni bir Thodex vakası yaşamaktan korkan yatırımcılar şikayetçi oldu. Bunun üzerine söz konusu kripto para borsası hakkında soruşturma başlatıldı.