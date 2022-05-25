Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak sonu oldu! Sokak ortasında vuruldu...

Toprak'ın, 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup, konuşmaya başladığı İsmail Y.'ye "Cansu diye bir arkadaşım var. Seni beğenmiş ve tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdığı belirlendi. İsmail Y.'nin ise olay gecesi arkadaşları Muhammet Emin Önel ve İbrahim A. (24) ile otomobille Toprak'ın söylediği sokağa gittiği tespit edildi.



