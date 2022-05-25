Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak sonu oldu! Sokak ortasında vuruldu...
Adana'da Mesut Toprak isimli şahıs 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup kızının sevgilisi İsmail Y.'yi "Cansu diye bir arkadaşım var. Seni beğenmiş ve tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdı. Toprak çıkan çatışmada başından vurularak öldü.
Adana'da Mesut Toprak isimli şahıs 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup kızının sevgilisi İsmail Y.'yi "Cansu diye bir arkadaşım var. Seni beğenmiş ve tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdı. Toprak çıkan çatışmada başından vurularak öldü.
Olay, 19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokakta tabancayla bekleyen Mesut Toprak, otomobille gelen kişilerle kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesiyle taraflar, birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada Toprak, başına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinde Toprak'a ait olduğu değerlendirilen tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda boş kovan ele geçirildi.
Toprak'ın, 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup, konuşmaya başladığı İsmail Y.'ye "Cansu diye bir arkadaşım var. Seni beğenmiş ve tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdığı belirlendi. İsmail Y.'nin ise olay gecesi arkadaşları Muhammet Emin Önel ve İbrahim A. (24) ile otomobille Toprak'ın söylediği sokağa gittiği tespit edildi.